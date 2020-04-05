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Весенние каникулы у школьников будут продлены на одну неделю – до 13 апреля. В минобразования пояснили, почему это сделано

05.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

Весенние каникулы у школьников будут продлены на одну неделю – до 13 апреля. В минобразования пояснили, почему это сделано

Весенние каникулы у школьников будут продлены на одну неделю. Вернуться на занятия они должны в понедельник, 13 апреля. Такое решение принял Александр Лукашенко. Об этом сообщается на сайте Министерства образования.

Весенние каникулы в школах начались 30 марта. В понедельник, 6 апреля, школьники должны были вернуться на занятия. Однако в связи с эпидемиологической обстановкой принято решение продлить каникулы на одну неделю — до 13 апреля.

В пятницу, 3 апреля, Лукашенко высказался о том, что каникулы, скорее всего, продлят на одну неделю.

— Я в этой ситуации сам нахожусь как отец. И я считаю, что требования продлить каникулы со стороны родителей, медицины — это неправильно. Но когда-то я сказал, что мы не будем довлеть над родителями. Это их дети, их жизнь. И как они примут решение в этом коронапсихозе, так и будет. Поэтому я категорически против, я не согласен, что надо ребенка изъять из детского сада или школы, продлив каникулы. Но коль пообещал, что будет так, как просят родители, так и будет, — сказал Лукашенко.

На следующий день он принял с докладом министра образования Игоря Карпенко. После этого было принято решение, что каникулы все-таки стоит продлить, пишет TUT.BY.

Из-за переноса каникул школьную программу ждут корректировки. Об этом сообщил в эфире телеканала ОНТ заместитель министра образования Беларуси Александр Кадлубай.

Еще в конце третьей четверти увеличился процент тех, кто воспользовался правом не водить детей в школу по заявительному принципу. В министерстве сообщили, что пошли на перенос каникул ради родителей: ежедневно от них поступало до 100 звонков с такой просьбой.

В итоге власти решили продлить школьные каникулы до 13 апреля. Но все это время будут работать так называемые школьные лагеря, где ученики заняты минимум полдня.

— Национальным институтом на сегодняшний день разрабатываются рекомендации, которые будут доведены в понедельник — вторник до учреждений общего среднего образования по тому, каким образом необходимо скорректировать программу для того, чтобы не пострадали обучающиеся, — отметил Кадлубай. — Что касается педагогических работников, то они в каникулярном режиме обязаны посещать свое рабочее место.

По данным Минздрава, по состоянию на воскресенье, 5 апреля, в больницах с коронавирусом находятся 502 человека. Выписаны 52, еще 8 пациентов скончались из-за «отягощения коронавирусной инфекцией».

 
 
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Весенние каникулы у школьников будут продлены на одну неделю. Вернуться на занятия они должны в понедельник, 13 апреля. Такое решение принял Александр Лукашенко....
 

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