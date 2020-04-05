Александр Лукашенко пообещал поддержать бизнес на фоне коронавируса

Источник материала: ОНТ

В пятницу Президент работал в Смолевичском районе, где посетил молочно-товарную ферму и мясоперерабатывающего завод. Они принадлежат группе компаний «Серволюкс» – это один из лидеров в производстве сельхозпродукции. Здесь наращивают мощности и думают, где еще взять специалистов.

Впрочем, не секрет, что для бизнеса сейчас – не лучшие времена. Во время рабочей поездки Александр Лукашенко анонсировал принятие пакета мер экономической поддержки. Взамен государство рассчитывает на порядочность в отношении работников – сокращений быть не должно.

Эта молочно-товарная ферма в 50-ти километрах от Минска – одна из крупнейших в стране, здесь содержат стадо почти в четыре тысячи голов. И управляются с ним меньше сотни сотрудников. Если с дойными коровами это дело техники – два-три раза в день каждая проходит через эту карусель, взрастить телят – занятие куда хлопотнее.

Самые маленькие набираются сил в одноместных боксах, их здесь 650. Плюс телятники для тех, кто уже окреп. Как и на каждой ферме, на этой случается то, что профессиональным языком называют «падёж скота». Только в этом хозяйстве такие потери все-таки редкость. Голландец Мариус – потомственный фермер, прежде работал в разных европейских странах, в России и даже в Китае, сейчас руководит этим хозяйством в Беларуси. Конечно, луга, как и породы бурёнок, могут отличаться, но секрет успеха Мариуса, уверяет, от географии не зависит.

Деньги на этот проект тратит не государство, а бизнесмен – Евгений Баскин. Ему принадлежит не только эта ферма, а ещё несколько производств под общим брендом «Серволюкс». В основном, это продукты питания, но не только. В общей сложности на предприятии трудятся порядка 10 тысяч человек. И тут уже становится понятно, почему Президент посещает частные владения. Государству ведь важно не то, где люди работают (в госсекторе или нет), а чтобы у них в принципе была работа.

Один из примеров: государство наладило отношения с Европейским банком реконструкции и развития, заключило инвестиционный договор. А вот воспользоваться деньгами по выгодной ставке может бизнес. В создание этого цеха ЕБРР инвестировал 24 миллиона долларов. Здесь производят линейку готовых к употреблению продуктов из мяса. Продукция востребована не только в Беларуси, но на пространстве всего Евразийского экономического союза.

Дмитрий Кожемяко, директор предприятия «Юнимит»: «На этапе развития мы набираем персонал. Сегодня работает 130 человек, планируем набрать до 200 человек, когда выйдем на объёмы. Сейчас как раз мы находимся на этапе ввода в сети российские. Мы давно на рынке российском, это просто дополнение к нашему пакету, поэтому я не вижу трудностей».

Их не видит и собственник бизнеса: стратегия по присутствию на том же российском рынке у него просчитана надолго вперёд. Более того, по проложенным рельсам он предлагает запускать не только свои вагоны.

Евгений Баскин, председатель совета директоров компании «Серволюкс»: «Для того, чтобы продавать как мы, необходимо выстраивать с Россией производственно-техническую структуру, у нас проходит много людей, у нас там есть склады. Мы готовы даже сотрудничать с предприятиями, потому что, когда ты продаёшь крупным объёмом, гораздо проще получать хорошую цену».

Меры поддержки сейчас разрабатывает правительство по поручению Президента. Ведь коронавирус – это не только про здоровье, страдает экономика. Да, Беларусь не закрыла границы и не остановила предприятия, но спад на внешних рынках бьёт по экспортерам, отсутствие свободного перемещения – по сфере услуг и туристической отрасли. Как долго продлится нынешняя ситуация – прогнозы у аналитиков самые разные. Поэтому каждая страна вырабатывает свой план на перспективу экономическую, сохраняя бдительность эпидемиологическую.

Следить за ростом числа инфицированных в режиме онлайн – занятие не для слабонервных. А ведь выводов из этого не сделаешь. Во вторник во Дворце Независимости ситуацию же подробно проанализируют. Каждый регион представит данные по заболеваемости пневмонией за последние годы. А не только по коронавирусу, как это происходит сейчас.

Александр Турчин, председатель Минского облисполкома: «Во время поездки мои коллеги сбросили мне в мессенджер предварительные данные по случаям пневмонии в прошлом году в первом квартале, в текущем году. То есть количество заболевших, количество пролеченных в стационаре, ну и, к сожалению, такая неприятная статистика как смертность. Мы видим снижение по всем позициям текущего года к прошлому. У нас ещё есть три дня до совещания цифры эти более тщательно проверить, проанализировать, чтобы посмотреть все составляющие».

Чтобы не пополнить ряды паникующих, пожалуй, каждому стоит заниматься своей работой: Президент и правительство оценивают оперативную обстановку и принимают меры, медики лечат поступающих пациентов, работники заводов, как и сотрудники фирм продолжают трудиться. И сам факт того, что на больничный белорусы уходят сейчас не чаще, чем обычно, уже хороший показатель.

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