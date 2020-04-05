Власти обещают довести производство масок до 2 млн в сутки

Источник материала: Tut.by

В ближайшие недели в Беларуси хотят нарастить выпуск масок до 2 млн штук в сутки на фоне пандемии коронавируса. Об этом заявил вице-премьер Игорь Петришенко в интервью телеканалу «Беларусь 1».

— Ряд белорусских предприятий в короткий срок перепрофилировались. Мы уже вышли на производство масок 450−500 тысяч штук в сутки. В конце следующей недели планируем выйти на производство миллиона масок [в сутки]. Стоит задача еще через полторы недели выйти на выпуск 2 млн масок в сутки. Те потребности, которые есть в нашем обществе, будут полностью удовлетворены, — заверил Петришенко.

По его словам, в стране также наладили выпуск специальных защитных костюмов, очков и масок для врачей.

— Развернуты необходимые базы, лаборатории для тестирования. Мы вышли порядка на 2,5 тыс. проб в сутки и эти параметры на следующей неделе выйдут на 3,5 тыс. Мы сами освоили производство тестов. В день мы производим порядка 700 тестов. То есть у нас необходимые запасы тестов есть и они активно используются для того, чтобы своевременно выявить тех лиц, которые подвержены этому заболеванию, — отметил вице-премьер.

Игорь Петришенко также сказал, что в Беларуси будут выработаны дополнительные меры стимулирования врачей, которые стоят на передовой по борьбе с коронавирусом. «И не только врачей, медсестер и другой персонал, который задействован в этом процессе», — заявил вице-премьер. Однако он не назвал конкретные меры стимулирования.