Артем Милевский: «Обсуждаем на базе, кто чихнул, кто не чихнул. Для нас странно, что в Беларуси мы продолжаем играть»

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский поделился мнением о проведении чемпионата Беларуси в условиях коронавируса.

«Мы одни играем за весь мир. Шутки шутками, но мы обсуждаем эту тему. Переживаем, обсуждаем на базе, кто чихнул, кто не чихнул. Для нас странно, что мы продолжаем играть. У нас по 50 человек на матчи ходит. Что здесь крутого. Но не нам это решать.

Не то что боюсь заразиться коронавирусом, но предпринимаю меры, как любой человек в мире. Мою руки, не делаю лишних движений по городу. По маскам у нас где-то 60% на 40%, меньше в масках ходят, нет комендантского часа. Все работает, все открыто. Рестораны работают. Людей немного, все жалуются, народ стал пропадать где-то полторы недели назад.

У нас все лежит на прилавках, гречки полно. Я ходил неделю назад в супермаркет и только что, много чего лежит – бери не хочу.

Я не любитель этой всей темы, и так много разговоров. В соцсетях одно, в газетах другое. Где настоящие цифры по зараженным никто не знает. Для нас не привычно, что зрители не ходят. В прошлом сезоне к нам приходило 10 тысяч. А сейчас просто 10. Спасибо им, что приходят. Я не привык играть при таких пустых трибунах, но жизнь продолжается.

Я людей прекрасно понимаю, это личное дело каждого. У каждого есть семья, дети. Мой отец сказал, что тоже не пошел бы на футбол. Я понимаю, страшно. А мы играем, в среду уже кубок. Зрители не приходят – не по кайфу играть. Но я не могу принимать решения.

В команде все по-разному относятся к ситуации. Мы в Беларуси при любых раскладах доиграем чемпионат до декабря, у нас система весна-осень. Евро перенесли, товарищеских матчей не будет, вагон времени. Мне кажется, что в паузу подросла бы трава, газоны стали бы получше.

Легионеры говорят – сделаем, как скажут. У Хачериди то температура, то гипс. Но уже вроде нормально. Ждем его, он уже попадал в заявку. Температура у него была еще до всех этих событий.

Во вторник будет собрание, министры будут собираться с президентом – должны принять решение.

В мире без футбола Милевский – домосед, который купит себе коврик, будет делать планку, а потом ложиться на диван», – сказал Милевский .

Беларусь – единственная европейская страна, которая не приостановила проведение чемпионата.

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