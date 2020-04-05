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Николай Вайтюховский: «Меня на бегу поймал телефонным звонком с вопросами журналист, я на ходу ответил, а он это изложил, как ему было удобно. Для меня этого сайта больше не существует»

06.04.2020 06:06 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Директор «Витебска» Николай Вайтюховский поделился эмоциями после матча против «Смолевичей» (1:0).

– А что сказать, несмотря на все трудности, мы победили, заработали очень важные три очка. Очень рад за Клопоцкого, Женька практически пропустил прошлый сезон... Забил очень красивый гол, красавец! Команда очень хотела победить и добилась своего! Они молодцы! Спасибо всем тем, кто нас поддерживает!

- Вы сказали «несмотря на все трудности». Имели в виду то, что поменялись домашними играми со «Смолевичами», и обсуждение вокруг этого?

– Был форс-мажор в другом. Наш старичок автобус не выдержал, из гостиницы на стадион добрались благодаря помощи МЧС Борисова. Большое спасибо спасателям за помощь! А что касается того, что играли в Борисове, здесь кому-то надо было раздуть, они и раздули... Меня на бегу поймал телефонным звонком с вопросами один журналист, я на ходу ответил на пару вопросов, он это изложил, как ему было удобно. Только непонятно, зачем. Есть вещи, которыми спекулировать нельзя! В общем, для меня этого сайта больше не существует.

- В первом туре у «Витебска» удаление, во втором пенальти назначенные и не назначенные, в третьем опять удаление. Прокомментируете?

– По факту, если нас оставляют вдесятером, мы выигрываем, если ставят пенальти, выиграть не можем! А если серьезно, то судейство комментировать нельзя. Скажу не про тех, кто выходит на поле со свистком, а про комитет, который за это отвечает: пока будут свой талант тратить на то, чтоб обосновать спорное решение судьи – толку не будет, – сказал Вайтюховский.

Напомним, встреча должна была пройти в Витебске, однако матч перенесли в Борисов. АБФФ сообщила, что изменения произошли из-за сложных погодных условий.

Директор «Витебска»: «Матч со «Смолевичами» перенесен из-за коронавируса? Вообще не обладаю данными об этой ситуации. Я живу в Витебске, и у меня все нормально»

 
Теги: Витебск
 
 
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