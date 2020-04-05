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Марина Арзамасова: «Люди сидят в кафе, не носят маски. Минск, вы там охерели совсем?!»
06.04.2020 06:06 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусская бегунья Марина Арзамасова прокомментировала поведение минчан на фоне пандемии коронавируса.
«Люди сидят в кафе... Люди не носят маски... Консультанты-продавцы не носят маски...
Минск, вы там все охерели совсем?!» — написала спортсменка в сториз в Instagram.
В Беларуси на 5 апреля официально подтверждены 562 случая заражения коронавирусом, 8 человек умерло.
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Белорусская бегунья Марина Арзамасова прокомментировала поведение минчан на фоне пандемии коронавируса.
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