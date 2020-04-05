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Марина Арзамасова: «Люди сидят в кафе, не носят маски. Минск, вы там охерели совсем?!»

06.04.2020 06:06 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусская бегунья Марина Арзамасова прокомментировала поведение минчан на фоне пандемии коронавируса.

«Люди сидят в кафе... Люди не носят маски... Консультанты-продавцы не носят маски...

Минск, вы там все охерели совсем?!» — написала спортсменка в сториз в Instagram.

В Беларуси на 5 апреля официально подтверждены 562 случая заражения коронавирусом, 8 человек умерло.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусская бегунья Марина Арзамасова прокомментировала поведение минчан на фоне пандемии коронавируса.
 
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