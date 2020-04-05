Марина Арзамасова: «Люди сидят в кафе, не носят маски. Минск, вы там охерели совсем?!»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусская бегунья Марина Арзамасова прокомментировала поведение минчан на фоне пандемии коронавируса.

«Люди сидят в кафе... Люди не носят маски... Консультанты-продавцы не носят маски...

Минск, вы там все охерели совсем?!» — написала спортсменка в сториз в Instagram.

В Беларуси на 5 апреля официально подтверждены 562 случая заражения коронавирусом, 8 человек умерло.