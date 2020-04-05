Елизавета II вспомнила о Второй мировой в обращении к нации из-за вируса

Источник материала: Tut.by

Королева Великобритании Елизавета II выступила с обращением к нации. В своей речи она назвала пандемию коронавируса «временем потрясений» для страны, но призвала британцев принять вызовы, которые последовали из-за вспышки инфекции.





Она выразила надежду, что британцы в будущем «смогут гордиться тем, как они отреагировали на этот вызов». «И те, кто придет за нами, скажут, что это поколение британцев было таким же сильным, как и другие. Такие черты, как самодисциплина, спокойная добродушная решимость и сочувствие по-прежнему характеризуют эту страну», — заявила Елизавета II.

В своей речи королева напомнила слова из песни времен Второй мировой войны «We'll meet again» («Мы встретимся снова»), которую исполняла певица Вера Линн. «Хотя нам еще многое предстоит испытать, лучшие дни вернутся, — сказала Елизавета II. — Мы снова будем с нашими друзьями, с нашими семьями, мы встретимся снова».

Королева поблагодарила врачей, которые борются с инфекцией, а также граждан, которые соблюдают меры безопасности и остаются дома. «Вместе мы справляемся с этой болезнью, и я хочу заверить вас, что если мы будем оставаться едиными и непоколебимыми, то мы победим ее», — сказала она.

Речь королевы была записана в Виндзорском замке. Как отмечает Bloomberg, из съемочной группы в помещении, где велась запись, присутствовал только оператор, который был одет в средства индивидуальной защиты, чтобы обезопасить Елизавету II.

До сегодняшнего момента Елизавета II выступала с внеплановым обращением к нации четыре раза: после смерти королевы-матери в 2002 году, перед похоронами принцессы Дианы в 1997 году, во время войны в Персидском заливе в 1991 году, а также в 2012 году, после празднования 60-летия ее вступления на престол.

По состоянию на утро 5 апреля в Великобритании подтверждено 47,8 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 4,9 тыс. человек умерли. 24 марта премьер-министр Борис Джонсон объявил по всей стране карантин минимум на три недели. Гражданам разрешили выходить из своих домов только за продуктами и предметами первой необходимости, для поездок на работу, занятий спортом или за медпомощью.