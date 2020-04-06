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7 пациентов из Лунинецкого района находятся на изоляции в Молотковичской больнице
06.04.2020 06:42 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В больницу в Пинском районе изолируют людей с острой респираторной инфекцией, имевшими тесный контакт с заражёнными COVID-19.
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В настоящее время в больнице расширяются места для медицинского наблюдения и стационарного лечения пациентов.
Ведётся дополнительное перепрофилирование помещений для возможности госпитализации «контактов первого уровня».
Госпитальная база укрепляется лекарственными средствами и инструментарием для оказания медицинской помощи заболевшим коронавирусной инфекцией, а также средствами индивидуальной защиты медперсонала.
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В больницу в Пинском районе изолируют людей с острой респираторной инфекцией, имевшими тесный контакт с заражёнными COVID-19. Как ранее сообщало Медиа-Полесье,...
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