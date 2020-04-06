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7 пациентов из Лунинецкого района находятся на изоляции в Молотковичской больнице

06.04.2020 06:42 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В больницу в Пинском районе изолируют людей с острой респираторной инфекцией, имевшими тесный контакт с заражёнными COVID-19.

7 пациентов из Лунинецкого района находятся на изоляции в Молотковичской больнице

Как ранее сообщало Медиа-Полесье, Молотковичская инфекционная больница переведена в режиме повышенной готовности. В неё планируют доставлять пациентов с признаками коронавирусной инфекции не только с Пинщины, но также из Лунинца, Столина, Иванова, Дрогичина.

По информации Пинского райисполкома, 4 апреля в лечебное учреждение госпитализировано 7 жителей Лунинецкого района. У них взяты пробы на коронавирусную инфекцию, клинический материал направлен для лабораторных исследований в Брестский областной центр эпидемиологии, гигиены и общественного здоровья. Пациенты находятся в боксированном инфекционном отделении под медицинским наблюдением.

В настоящее время в больнице расширяются места для медицинского наблюдения и стационарного лечения пациентов.

Ведётся дополнительное перепрофилирование помещений для возможности госпитализации «контактов первого уровня».

Госпитальная база укрепляется лекарственными средствами и инструментарием для оказания медицинской помощи заболевшим коронавирусной инфекцией, а также средствами индивидуальной защиты медперсонала.

 
 
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  В больницу в Пинском районе изолируют людей с острой респираторной инфекцией, имевшими тесный контакт с заражёнными COVID-19. Как ранее сообщало Медиа-Полесье,...
 
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