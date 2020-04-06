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Генсек ООН заявил об «ужасающей вспышке насилия» в семьях в условиях карантина

06.04.2020 07:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Генеральный секретарь ООН выступил с призывом защитить женщин, страдающих от бытового насилия. Количество его случаев резко возросло в связи с введением карантинных мер из-за коронавируса. Об этом сообщает Центр новостей ООН.


Фото: Reuters

— В последние недели по мере усиления экономического и социального давления и страха мы становимся свидетелями ужасающей глобальной вспышки насилия в семье, — заявил Гуттериш.

Гутерриш напомнил, что изоляция на дому и карантин — необходимые меры сдерживания пандемии. Но в результате женщины могут оказаться в западне — лицом к лицу с партнерами, склонными к агрессии.

По словам Генсека, в некоторых странах число женщин, обращающихся в службы поддержки, удвоилось. В то же время, продолжил он, медицинские учреждения и полицейские службы перегружены и испытывают нехватку персонала, некоторые приюты для жертв домашнего насилия закрыты, другие переполнены.

Гуттериш настоятельно призвал все правительства включить предотвращение насилия против женщин и возмещение причиненного им ущерба в свои планы борьбы с COVID-19 в качестве одной из основных задач.

Он предложил объявить приюты для пострадавших от насилия службами жизнеобеспечения и установить в продуктовых магазинах и аптеках аварийные системы сообщения об угрозе насилия. Важно создать для женщин возможности обратиться за помощью, не подвергая себя опасности и не привлекая внимания обидчика, подчеркнул Гутерриш.

Глава ООН призвал в это сложное время, когда мир борется с COVID-19, сообща предотвращать насилие, где бы ни возникала угроза: от районов военных действий до квартир и жилых домов.

 
Теги: Новости
 
 
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