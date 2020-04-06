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Петришенко: в Беларуси будут выработаны дополнительные меры стимулирования медработников

06.04.2020 06:42 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси будут выработаны дополнительные меры стимулирования медицинских работников, заявил в программе "Главный эфир" на "Беларусь 1" заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, сообщает БЕЛТА.

Петришенко: в Беларуси будут выработаны дополнительные меры стимулирования медработников

"Соответствующая система стимулирования есть, она принята. И те дополнительные поручения, которые были даны правительству главой государства, они уже в стадии реализации. И мы, я думаю, выработаем еще дополнительные меры, связанные со стимулированием тех врачей, которые стоят на передовой по борьбе с коронавирусом. И не только врачей, медсестер и другой персонал, который задействован в этом процессе", - сказал Игорь Петришенко.

По его словам, ситуация с коронавирусом в Беларуси абсолютно контролируемая. "Сразу, как поступил этот сигнал и вызов, в нашей стране санитарно-эпидемиологическая служба была переведена в повышенную готовность. То есть были своевременно приняты все меры для того, чтобы обнаружить источник, как можно быстрее его купировать и проследить контакты. Вся система нашего здравоохранения мобилизована", - отметил вице-премьер.

 
 
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  В Беларуси будут выработаны дополнительные меры стимулирования медицинских работников, заявил в программе "Главный эфир" на "Беларусь 1" заместитель...
 
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