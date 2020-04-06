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Коронавирус в Беларуси: 53 человека выздоровели, 634 пациента находятся на лечении в больницах

06.04.2020 11:30 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Коронавирус в Беларуси: 53 человека выздоровели, 634 пациента находятся на лечении в больницах

В Беларуси 53 человека вылечились от коронавируса, на стационарном лечении находятся 634 пациента. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения страны.

Там отметили, что большинство тех, кто проходит лечение в больницах – это люди, которые относятся к категории первых контактов.

В Минздраве добавили, что всего за последние двое суток из больниц выписано 355 пациентов, находившихся на различных формах контроля и лечения.

Зарегистрировано 13 случаев смерти пациентов. По информации министерства, у всех у них – многочисленные хронические заболевания, которые были отягощены коронавирусной инфекцией.

В республике, по данным на 6 апреля, провели уже свыше 40 тысяч тестов на коронавирус. Для этого были задействованы 13 лабораторий.

Фото: pixabay

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В Беларуси 53 человека вылечились от коронавируса, на стационарном лечении находятся 634 пациента. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения...
 
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