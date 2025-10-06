ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
На территории Мотовелозавода создают новый квартал с кафе и магазинами. Побывали там

На территории Мотовелозавода на Партизанском проспекте, где подходит к концу стройка Минского городского технопарка, открылся квартал для всех желающих — с магазинами и кафе. Уже заработала Galanteya, фирменные магазины «Атлант», «Слодыч», «Каравай» и не только. Realt посмотрел, что уже работает на обновленной площадке, и как выглядит.    


Современные фасады красного цвета видны с Партизанского проспекта. Раньше в этих корпусах был Мотовелозавод, а сейчас здесь — Минский городской технопарк. Это почти 200 тысяч квадратов офисов, складов и лабораторий компаний-резидентов. До конца года строительство технопарка планируют завершить. Кроме технопарка на площадях велозавода создают и небольшой квартал с магазинами и кафе для всех желающих.







И мы отправляемся как раз в ту часть, где уже открылись первые локации. Чтобы попасть сразу к нужному зданию, нужно заходить в любой из двух входов с заметными вывесками «Добро пожаловать». Если стоять лицом к нему, проходная технопарка останется справа.   


Сейчас в квартале работает несколько магазинов и кафе. Мы начнем с большого магазина «Атлант». Здесь продается разная техника, комплектующие, можно найти что-то по мелочи. Отдельно есть зона уценки. Здесь выставлены позиции со скидками. Например, один из холодильников продается после ремонта. Стоит 1 445 рублей. Эта же модель есть в магазине и новая — за 2 147 рублей.   

Большинство товаров, представленных в магазине, от «Атлант» — стиральные машины, холодильники, микроволновки, но есть мелкая бытовая техника бренда Aresa. Кроме этого, продаются сковородки и бытовая химия. 








Есть в квартале и фирменный магазин от «Мотовелозавода». Здесь большой выбор велосипедов, есть скутеры и мопеды.



Здесь же — большой магазин от Galanteya — хороший выбор и неплохие скидки. Например, сумку из натуральной замши можно купить со скидкой больше ста рублей — за 263 рубля вместо 375.



Под вывеской «Столичный стандарт» продают цветы и овощи. Это сеть Минского парниково-тепличного комбината, магазины которой вы могли видеть по городу. Есть, например, точка в ТЦ «Столица» и «Першы нацыянаянальны гандлёвы дом». В ассортименте — комнатные и срезанные цветы, помидоры и огурцы. 


Отправляемся в «Каравай» — помещение довольно большое и светлое. Посетители здесь постоянно есть. Можно взять кофе и еду с собой или перекусить на месте. Есть столы со стульями и диваны. Ассортимент и цены — стандартные для «Каравая». Капучино продается за 3 рубля 60 коппек, американо обойдется в 2 рубля 68 копеек, чай стоит 5 рублей. Самое дешевое пирожное — трубочка с белковым кремом — рубль 21 копейка. Корзиночка стоит около 2,5 рубля. Практически любой десерт можно купить до 3 рублей. Продаются пироги на развес, чебуреки, пирожки и беляши. 





Еще одна точка, где можно купить сладости, — магазин «Слодыч». Здесь пахнет конфетами, есть варианты на развес и много фасованной продукции. Есть печенье с сырной корочкой «К полднику», которое сейчас непросто найти в магазинах. 380-граммовая упаковка стоит 10 рублей 84 копейки.    




Пообедать можно в кафе «Лидер». По формату больше похоже на столовую, но очень нарядную.   



Что еще здесь откроется?

Судя по вывескам, еще заработает магазин мужской одежды белорусского бренда Lemongrass. Также откроется магазин мягкой и корпусной мебели Fabrus. Кроме этого, уже есть вывеска рыбного магазина «Морские сезоны». 




 
 
