На территории Мотовелозавода создают новый квартал с кафе и магазинами. Побывали там

Сейчас в квартале работает несколько магазинов и кафе. Мы начнем с большого магазина «Атлант». Здесь продается разная техника, комплектующие, можно найти что-то по мелочи. Отдельно есть зона уценки. Здесь выставлены позиции со скидками. Например, один из холодильников продается после ремонта. Стоит 1 445 рублей. Эта же модель есть в магазине и новая — за 2 147 рублей.

Большинство товаров, представленных в магазине, от «Атлант» — стиральные машины, холодильники, микроволновки, но есть мелкая бытовая техника бренда Aresa. Кроме этого, продаются сковородки и бытовая химия.