На территории Мотовелозавода создают новый квартал с кафе и магазинами. Побывали там
06.10.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by
На территории Мотовелозавода на Партизанском проспекте, где подходит к концу стройка Минского городского технопарка, открылся квартал для всех желающих — с магазинами и кафе. Уже заработала Galanteya, фирменные магазины «Атлант», «Слодыч», «Каравай» и не только. Realt посмотрел, что уже работает на обновленной площадке, и как выглядит.
Современные фасады красного цвета видны с Партизанского проспекта. Раньше в этих корпусах был Мотовелозавод, а сейчас здесь — Минский городской технопарк. Это почти 200 тысяч квадратов офисов, складов и лабораторий компаний-резидентов. До конца года строительство технопарка планируют завершить. Кроме технопарка на площадях велозавода создают и небольшой квартал с магазинами и кафе для всех желающих.
Сейчас в квартале работает несколько магазинов и кафе. Мы начнем с большого магазина «Атлант». Здесь продается разная техника, комплектующие, можно найти что-то по мелочи. Отдельно есть зона уценки. Здесь выставлены позиции со скидками. Например, один из холодильников продается после ремонта. Стоит 1 445 рублей. Эта же модель есть в магазине и новая — за 2 147 рублей.
Большинство товаров, представленных в магазине, от «Атлант» — стиральные машины, холодильники, микроволновки, но есть мелкая бытовая техника бренда Aresa. Кроме этого, продаются сковородки и бытовая химия.
Отправляемся в «Каравай» — помещение довольно большое и светлое. Посетители здесь постоянно есть. Можно взять кофе и еду с собой или перекусить на месте. Есть столы со стульями и диваны. Ассортимент и цены — стандартные для «Каравая». Капучино продается за 3 рубля 60 коппек, американо обойдется в 2 рубля 68 копеек, чай стоит 5 рублей. Самое дешевое пирожное — трубочка с белковым кремом — рубль 21 копейка. Корзиночка стоит около 2,5 рубля. Практически любой десерт можно купить до 3 рублей. Продаются пироги на развес, чебуреки, пирожки и беляши.
