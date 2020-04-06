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Коронавирус в Беларуси. Что известно на 6 апреля
06.04.2020 11:32 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Более 40 тысяч тестов на коронавирус провели в Беларуси по состоянию на 6 апреля.
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634 человека находятся на стационарном лечении. Основная часть – лица первого контакта. Их выявили в ходе эпидрасследований, и на момент тестирования пациенты находились в стационарах.
У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме.
Всего за последние двое суток из медучреждений выписали 355 пациентов, которые находились на различных формах контроля и лечении.
Зарегистрированы 13 случаев смерти пациентов, у которых многочисленные хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией.
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Новости Беларуси. Более 40 тысяч тестов на коронавирус провели в Беларуси по состоянию на 6 апреля. По информации Министерства здравоохранения, для проведения...
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