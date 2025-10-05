ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Новости бизнеса за неделю: итоги

05.10.2025 08:01 — Разное | ProBusiness  
Источник материала: ProBusiness


Правовые риски агентских договоров с Россией, 7 работающих моделей управления и философия совещаний, которая приносит 15 млн.: новости бизнеса за 29 сентября — 5 октября 2025 года. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса


Юристы предупреждают о подводных камнях популярной схемы работы с российскими партнерами через агентский договор. В статье детально разбираются налоговые и юридические риски: от признания таких отношений трудовым договором со всеми вытекающими обязательствами до проблем с возмещением НДС и двойного налогообложения. Даются практические рекомендации, как минимизировать риски и правильно выстроить договорные отношения.

Полезное для бизнеса


Практический кейс компании, которая столкнулась с необходимостью урезать рекламный бюджет. Вместо того чтобы просто меньше тратить, команда пересмотрела подход к маркетингу: сделала ставку на улучшение продукта и работу с существующими клиентами. Результат — рост продаж при снижении рекламных расходов.

Топ эффективных управленческих систем, которые применяют успешные компании. Среди них: ситуационное лидерство, agile-методологии, модель «пяти дисфункций команды» и другие. Для каждой модели приведено краткое описание, сферы применения и конкретные примеры из практики белорусского бизнеса. Статья помогает понять, какая модель подойдет для вашей команды в зависимости от ее размера, задач и зрелости.

Истории бизнеса

Вдохновляющая история основателя, чьи личные вызовы и цели (как спортивные, так и профессиональные) напрямую влияют на мотивацию команды и динамику компании. Лидер, ставящий амбициозные цели за пределами офиса, заряжает своей энергией сотрудников и задает высокий стандарт достижений для всего бизнеса. Это пример того, как личная эффективность и целеустремленность руководителя становятся конкурентным преимуществом компании.


История бренда, который осознанно отказалась от гонки за массовым потребителем и сфокусировался на узком сегменте — ценителях современного датского дизайна. Несмотря на кажущееся ограничение, такой подход позволил стать экспертами в своей области, минимизировать конкуренцию и выстроить лояльное сообщество клиентов, готовых платить за уникальность и качество. Рентабельность узкой ниши оказалась значительно выше.


Неординарный кейс о том, как простая управленческая методика может радикально повысить эффективность команды. Владелец бизнеса внедрил правило: перед обсуждением стратегических вопросов участники встречи тянут карту с вопросом, не касающимся рабочих задач. Это помогло искоренить поверхностные обсуждения, раскрыть личности каждого участника и выстроить доверительные отношения между коллегами. 

