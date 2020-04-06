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В Беларуси уже 700 человек заразились коронавирусом: почти 140 новых случаев за сутки

06.04.2020 11:38 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Минздрав опубликовал новую статистику по COVID-19 в Беларуси. На 6 апреля сумма зараженных с начала вспышки в стране составила уже 700 человек (+136 эпизодов коронавируса за сутки), погибших от вируса – 13 (+5 летальных исходов за сутки).

На лечении в больницах находятся 634 человека. Основная их часть – лица первого контакта. У большинства пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме, говорит ведомство. Жизнь скольких человек поддерживают аппараты ИВЛ, Минздрав не уточнил. Выздоровели уже 53 человека. 

«Всего за последние двое суток из медучреждений выписаны 355 пациентов, находившихся на различных формах контроля и лечении. Зарегистрировано 13 случаев смерти пациентов, у которых многочисленные хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией», – сказано в пресс-релизе.

Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых мероприятий. Если это возможно, будьте дома. Если нет – тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Постарайтесь не есть сырое мясо, молоко и яйца. Берегите себя и близких и помните: COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых она заметно чаще развивается бессимптомно.

 
 
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Минздрав опубликовал новую статистику по COVID-19 в Беларуси. На 6 апреля сумма зараженных с начала вспышки в стране составила уже 700 человек (+136 эпизодов коронавируса...
 
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