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В Беларуси 634 зараженных в больницах, 13 случаев смерти от коронавируса
06.04.2020 11:32 — Новости о Коронавирусе | БДГ
Источник материала: БДГ
По состоянию на 6 апреля в Беларуси проведено более 40 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию. Для проведения тестирования задействовано 13 лабораторий.
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На лечении в стационарах находятся 634 пациента. Большинство из них – лица первого контакта, которые были выявлены в ходе эпидемиологических расследований и на момент тестирования находились в стационарах.
У многих пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме.
После прохождения лечения выздоровели 53 человека. Всего за последние двое суток из больниц выписани 355 пациентов.
По состоянию на 6 апреля в стране зарегистрировано 13 случаев смерти от коронавируса. У этих людей были многочисленные хронические заболевания, отягощенные коронавирусной инфекцией.
Напомним, некоторые белорусские предприятия перепрофилировались и теперь выпускают медицинские маски - 450-500 тысяч в сутки. К концу текущей недели
4 апреля медики Беларуси
На Национальном правовом портале 4 апреля
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По состоянию на 6 апреля в Беларуси проведено более 40 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию. Для проведения тестирования задействовано 13 лабораторий.
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