В Беларуси 634 зараженных в больницах, 13 случаев смерти от коронавируса

По состоянию на 6 апреля в Беларуси проведено более 40 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию. Для проведения тестирования задействовано 13 лабораторий.

Об этом сообщает Минздрав в официальном телеграм-канале в понедельник.

На лечении в стационарах находятся 634 пациента. Большинство из них – лица первого контакта, которые были выявлены в ходе эпидемиологических расследований и на момент тестирования находились в стационарах.

У многих пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме.

После прохождения лечения выздоровели 53 человека. Всего за последние двое суток из больниц выписани 355 пациентов.

По состоянию на 6 апреля в стране зарегистрировано 13 случаев смерти от коронавируса. У этих людей были многочисленные хронические заболевания, отягощенные коронавирусной инфекцией.

Напомним, некоторые белорусские предприятия перепрофилировались и теперь выпускают медицинские маски - 450-500 тысяч в сутки. К концу текущей недели их производство возрастет до 2 млн в сутки .

4 апреля медики Беларуси обратились к жителям страны за помощью. Они попросили выполнять правила безопасности, чтобы уберечь себя и близких.