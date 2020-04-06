Случайное совпадение? Зачем больница в Витебске закупает мешки для трупов, а ритуальщик - 1500 гробов









Эти закупки вызывают тревогу у жителей города, в котором сложная обстановка с коронавирусом.



«Пакеты для упаковки трупов — наша рядовая закупка»

герметичные пластиковые пакеты для упаковки трупов закупает Витебская областная клиническая больница. Их нужно 50 штук. Полсотни таких пакетов стоят 700 рублей. Заказчик просит поставить их в больницу с 6 до 10 апреля. По документам тендера,закупает Витебская областная клиническая больница. Их нужно 50 штук. Полсотни таких пакетов стоят 700 рублей. Заказчик просит поставить их в больницу с 6 до 10 апреля.





TUT.BY поясняют, что патологоанатомические мешки из полиэтилена медучреждению требовались и раньше, и этот заказ никак не связан с пандемией коронавируса. В областной больницепоясняют, что патологоанатомические мешки из полиэтилена медучреждению требовались и раньше, и этот заказ никак не связан с пандемией коронавируса.





— Это рядовая закупка, никоим образом не связанная с ситуацией по коронавирусу, — сообщила начальник отдела материально-технического снабжения областной клинической больницы Юлия Кострова. — Мы проводим закупки исходя из выделенного финансирования. Обычно это происходит в начале года. Но так получилось, что по этой статье расходов казначейство выделило нам деньги сейчас. И по времени это случайно совпало с коронавирусом.





По словам Юлии Костровой, в этой закупке нет ничего необычного:





— Все больницы в среднем в таком количестве и закупают эти мешки. И наша — тоже. 50 штук — это годовая потребность. Закупка делается в связи с обычным пополнением складских запасов. Мы — учреждение здравоохранения, у нас лежат люди с острыми заболеваниями. К сожалению, некоторые пациенты умирают.





Начальник отдела материально-технического снабжения областной клинической больницы говорит, что теперь ей приходится отвечать на множество звонков и развеивать слухи:





— Мы очень сожалеем, что журналисты и соцсети, которые разместили эту новость , подняли панику на всю республику. Люди звонят, обрывают телефон, пишут СМС. Они думают, что у нас в больнице много смертей. Некоторые в своих догадках доходят до полного абсурда: мол, людей в Витебске хоронят… на полигоне для мусора. TUT.BY, объясните им, пожалуйста, что это все — неправда.









Ритуальные конторы: гробов больше покупать не стали

Заказ на полуфабрикаты гробов (то есть части, заготовки, из которых потом собирают ящики для захоронения умерших) разместило минское государственное предприятие «Белсудэкспертобеспечение». Это — очень крупный игрок рынка ритуальных услуг. В документах тендера сообщается, что заказ сделан для Витебска. Полуфабрикаты должны поставить на склад в Орше. Срок поставки — с 17 апреля по 31 декабря этого года. (то есть части, заготовки, из которых потом собирают ящики для захоронения умерших) разместило минское государственное предприятие «Белсудэкспертобеспечение». Это — очень крупный игрок рынка ритуальных услуг. В документах тендера сообщается, что заказ сделан для Витебска. Полуфабрикаты должны поставить на склад в Орше. Срок поставки — с 17 апреля по 31 декабря этого года.





Заготовок для гробов разных размеров нужно 1540 штук — на 40,8 тысячи рублей.





Представитель заказчика Вероника Ковальчук отказалась прокомментировать, чем вызвана эта закупка для Витебска. Руководство предприятия «Белсудэкспертобеспечение» также не захотело общаться с TUT.BY.





Сотрудники нескольких витебских ритуальных контор нам сообщили, что не замечают, чтобы в последний месяц, когда эпидемиологическая обстановка в городе ухудшилась, в Витебске увеличился спрос на гробы, венки и другую ритуальную продукцию.





— Мы поднимали документы, сами хотели проанализировать этот момент. Так вот, если сравнивать с мартом прошлого года, то сейчас количество заказов на гробы и другие принадлежности для погребения даже уменьшилось. То есть гробов сейчас в Витебске больше покупать не стали, пусть люди не волнуются, — заверили в одной из фирм.



