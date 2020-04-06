«Не пускают к себе городских». Как во время коронавируса живет деревня, куда съехалась молодежь

Источник материала: Tut.by

В ста километрах от Минска есть деревня-поселение «Чудесные холмы», жители которой «самоизолировались» от городской тесноты задолго до появления в стране коронавируса. У одной из местных семей — Алеси и Дмитрия Бачище, которые до сих пор не боятся принимать столичных гостей — HEALTH.TUT.BY узнал, как живется в деревне, где нет магазина и амбулатории, зато есть фестивали и веселые соседи.

«Конец света хочу встретить здесь»

Поселением «Чудесные холмы» местные называют сразу несколько деревень в Воложинском районе, расположенных в радиусе 8 км друг от друга. Пару лет их активно заселяет творческая молодежь: одни переезжают сюда насовсем из столичных квартир, другие проводят на природе только теплое время года. Этой весной принять журналистов из Минска соглашаются не все: страх коронавируса дает о себе знать. Но Алеся и Дима не боятся — их двери для гостей всегда открыты.





— У меня замки даже не на что вешать, — смеясь, встречает нас хозяйка.

Алеся купила дом в деревне Малое Запрудье около восьми лет назад.

— Когда мне был 21 год, я уехала из Гомеля на поиски своего места. В деревне, где я жила до «Чудесных холмов», было неплохо, но у друзей не было возможности приобрести домик рядом. Все-таки в деревне важно общение: природа везде хороша, но место красит человек.

Тогда, вспоминает 37-летняя многодетная мама, экосообщество «Чудесные холмы» только зарождалось.





— Когда я сюда попала в 2012 году, все говорили про конец света. Подумалось: его-то хочу встретить здесь. У меня получилось продать старый дом и купить себе здесь новый даже чуть дешевле.

Постепенно стали приезжать люди, образовалась местная «тусовочка». Ее центр — как раз Малое Запрудье — именуют деревенским Бродвеем: на зданиях вывески «Умный дом», «Дом рукоделия» (остались после детского мероприятия), есть местный клуб в одном из сараев. Отслеживать прирост «Чудесных холмов» удобно по общему чату в Viber, где сейчас 84 человека и куда продолжают добавляться новые поселенцы.





Дима попал в деревню, как он говорит, «по зову судьбы»: год назад приехал с друзьями на Купалье. На местном празднике познакомился с Алесей.

— Вырос я «на земле»: у родителей в Жодино дом и 15 соток. И раньше пытался перебраться в деревню, но тут все совпало, — рассказывает мужчина.

Больше всего в необычном поселении его впечатлили люди: «общительные, доброжелательные, готовые к веселью». И все разные: кто-то трудится удаленно в интернете, кто-то много путешествует, кто-то зарабатывает рукоделием.





— Поэтому на общих собраниях бывает непросто: сколько людей — столько и мнений. У нас нет ни главного, ни председателя. Мы приходим к какому-то компромиссу, — поясняет Алеся. — Собираемся по разным поводам: от организации праздников до ремонта дорог. Пишем письма в местное ДРСУ, чтобы время от времени латали наши дыры. Конечно, местным бабушкам, может, и все равно на асфальт. Но у молодежи машины — и это важно. Местные власти уже привыкли, что наши деревни — те, которые не умирают и в которые продолжают селиться. Свободных домов в продаже все меньше (цена от 5 тысяч долларов. — Прим. TUT.BY).





Относятся к поселению, рассказывает семья, по-разному: одни и сектой могут обозвать, а другие приезжают в гости на праздники и концерты.

— Местным бабушкам и дедушкам жить стало веселее, — уверена Алеся. — Они видят, что мы открытые. Часто шутят, мол, я умру — и мой домик не пропадет, кто-нибудь купит.

«В деревне дешевле жить»

Алеся, три ее ребенка и Дима живут в небольшом доме: есть гостиная с кухней и печкой, плюс общая комната, в которой ночует вся семья. Рядом участок с грядками и зонами отдыха. Через дорогу — недавно выкупленный домик, который оборудовали под Димину мастерскую.





Дима отучился на автослесаря, но к ремонту машин у него душа никогда не лежала. Вместо этого он возрождает гусли, хоть у него ни столярного, ни музыкального образования. Подход к делу очень щепетильный: мужчина собирает по городам старые неисправные пианино старше 50 лет, чтобы из их дерева соорудить «по-другому звучащие» гусли. Из Минска он уже вывез больше 20 неработающих инструментов.

— Но на гусли спрос небольшой, поэтому подрабатываю в деревне. Кто-то приходит — построй то, отремонтируй это. Благодаря тому, что людей много, постоянно есть запросы на строительные работы.

Вместе с братом на участке Дима построил баню. Она получилась своего рода общественной: пока собственными банями обзавелись не все жители «Чудесных холмов», многие семьи ходят париться друг к другу.





Алеся кроме домашних дел занимается рукоделием, изготавливает и продает керамическую посуду, иногда проводит мастер-классы для туристов. Еще ведет свой блог-дневник с рассказами о том, что дни в деревне — совсем не однообразные.

— Денег на жизнь хватает?

— У меня всегда деньги есть на то, что нужно. Да и в деревне по-любому дешевле жить: хорошее подспорье — огород. Практически на год хватает овощей: у меня в прошлом году росли морковь, лук, разные виды зелени и капусты, тыква, кабачки. Но деньги, конечно, все равно тратишь — на крупы, масла, различные предметы быта.

— В деревне надежно, если вкладывать в нее свои силы, — добавляет Дима.





Экономит семейный бюджет и то, что семья — вегетарианцы. Алеся не ест мясо больше 13 лет. Дима отказался пару лет назад — а до того весил под 105 кг и был не против поохотиться.

— Отчасти повлияла на жизненный выбор болезнь: у меня язва, в 2011 году делали операцию. Этому событию в какой-то степени я благодарен: отказался от вредных привычек.

В доме хозяйка мясо не готовит. Но детям — в школе или в гостях — есть его тоже не запрещает: все по собственному желанию.





Этой весной у Алеси уже «зеленый» рацион.

— Пошла сныть с крапивой, уже первый салатик приготовила на завтрак. Если что — похлебку можно сварить и жить, — смеется хозяйка.

«У нас вышла самая бюджетная свадьба в мире»

В свободное время Дима с Алесей пишут музыку. Недавно у них появилась новая песня, которая, как говорит пара, идеально ложится на их восприятие жизни: одна из ключевых фраз — «Мы в раю».

— Но даже в раю от окружающего мира не отгородишься, — шутит Алеся. И добавляет: — Да и ни к чему это.

О том, что в мире объявили пандемию коронавируса, семья узнала из интернета.

— У меня дети за докладчиков: заболело столько-то, умерло столько-то. И все чаты заполнены новостями про коронавирус. В деревне к этому по-разному отнеслись: есть семьи, которые больше не принимают гостей — зовут встречаться только на улице. Приехавших из города избегают. Но у меня другой подход: если заболеем, то заболеем, что уж тут поделаешь? Амбулатория у нас в 4 км от деревни, но мы туда очень редко заглядываем: болеем нечасто.





— Когда живешь на природе, иммунитет сильнее. Болезни легче переносятся, — добавляет Дима.

Пара обратила внимание: в этом марте в деревне людей было куда больше, чем обычно. Некоторые дачники действительно приехали в самоизоляцию. Сама же семья не на карантине: под конец марта у себя во дворе они сыграли свадьбу. Приглашения получили друзья и весь чат «Чудесных холмов».

— Обязательным условием было принести с собой по два вегетарианских блюда и саженцы вместо цветов. В итоге у нас вышла самая бюджетная свадьба в мире — мы потратили около 200 рублей на наши наряды и украшение площадки, — смеется Алеся.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Гуляли гости до четырех утра: на импровизированной сцене выступили три группы, которые живут в «Чудесных холмах». На свадьбу приехал друг Нитай из Украины — и из-за закрытых границ тут и остался.

— Хорошо, спокойно, — улыбается киевлянин. — Оздоравливаюсь после города, да и не очень-то и грущу, что все так вышло.

Сама Алеся и раньше из деревни выезжала редко: дел тут хватает. Фестивали и концерты, керамика, огород, воспитание детей. С последним, признается многодетная мама, не всегда легко совладать.





— Деревенские дети тоже играют в компьютерные игры, как и городские. Это главная печаль нашей семейной жизни. Когда были помладше, жили, как и мы: проводили время на свежем воздухе. Играли в обычные игры. Но стали подростками — и уже тяжелее их контролировать.

— А они хотят остаться в «Чудесных холмах»?

— Рвутся в столицу. Это мы, взрослые, познали городскую жизнь и поняли, что на природе нам лучше. Но деревенские дети, которые тут с рождения, пожимают плечами: «Что на селе интересного?». Я так считаю: каждый сам в своей жизни создает интерес. Но если детям захочется пожить в городе и поучиться — пусть едут и ищут себя, как когда-то сделали мы.

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