Локтевые дозаторы и полосы для дистанции появятся на АЗС

Источник материала: Вороновская газета





ПО «Белоруснефть» усилило меры по профилактике коронавируса в сети АЗС, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Чтобы обезопасить и предотвратить заражение работников и покупателей вирусной инфекцией, на АЗС строже контролируют санитарное состояние и наличие средств гигиены. Чаще проводятся уборка и санобработка с применением дезсредств, а также дезинфекция поверхностей и оборудования (полы, столы, стоки, клеенки, кухонный инвентарь, посуда, подносы, ручки и т.д.).

«Возле касс и в санузлах установлены антисептики. Контактирующий с покупателями персонал обеспечен перчатками и масками, установлены защитные экраны из оргстекла в прикассовых зонах многих АЗС», — рассказали в пресс-службе. Повсеместно размещена информация по профилактике коронавируса.

Вскоре на заправках появятся ограничительные полосы для соблюдения дистанции и локтевые дозаторы. «При необходимости будут предприниматься дополнительные меры. Пока же антисептика, перчаток и масок достаточно для обеспечения надежного уровня защиты», — подчеркнули на предприятии.

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