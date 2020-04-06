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Со въездного знака в Горки исчезли буквы

06.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Изменился внешний вид знака при въезде в Горки с оршанского направления. Пропали две последних буквы в названии города.

 

Со въездного знака в Горки исчезли буквы
Так знак выглядит сегодня

 

Со въездного знака в Горки исчезли буквы

 

Въездной знак внутри нового кольца автодороги был установлен в августе 2012 года накануне «Дожинок».

 

Со въездного знака в Горки исчезли буквы

 


 
Теги: Брест, Минск
 
 
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  Изменился внешний вид знака при въезде в Горки с оршанского направления. Пропали две последних буквы в названии города.       Въездной знак внутри нового кольца...
 
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