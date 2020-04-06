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Со въездного знака в Горки исчезли буквы
06.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Изменился внешний вид знака при въезде в Горки с оршанского направления. Пропали две последних буквы в названии города.
Въездной знак внутри нового кольца автодороги был установлен в августе 2012 года накануне «Дожинок».
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Изменился внешний вид знака при въезде в Горки с оршанского направления. Пропали две последних буквы в названии города. Въездной знак внутри нового кольца...
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