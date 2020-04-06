"Пралеска": до 20 апреля не принимаем из-за сложной ситуации в стране

Некоторые интернет-издания написали, что у нескольких отдыхающих и одного сотрудника "Пралески" якобы диагностировали коронавирус. Однако в самом санатории недоумевают, откуда взялась такая информация.





"Не знаю, откуда они это черпают. Но явно не из министерства здравоохранения, которое уполномочено давать информацию по коронавирусу. Просто пишут, придумывают. Половина - это фейковые новости. Злодеев сделали из коллектива "Пралески". Ощущение, что тут вирусы выращиваются. Мы этого так не оставим. За фейковую информацию придется отвечать", - сказал главный врач санатория Сергей Подковыров.





По словам собеседника, в санатории заканчиваются плановые заезды. Сегодня последние пациенты уезжают. Здравницу готовят к следующим. На территории происходит дезинфекция, обязательная перед каждым новым заездом.





"Будут они или нет – время покажет. Мы планируем, готовимся. Но решение - принимать людей или нет - остается за вышестоящими органами. Это как в случае с продлением школьных каникул… А указаний по карантину к нам не поступало, сегодня все на работе", - отметил главный врач.





Как пояснили в администрации санатория, пациентов принимать не планируют до 20 апреля в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране.





Напомним, что белорусский Минздрав не дает конкретных адресов вспышки коронавируса. Но из рассказов родственников заболевших и умерших выяснилось:



















