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"Пралеска": до 20 апреля не принимаем из-за сложной ситуации в стране

06.04.2020 17:50 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

До 20 апреля в санатории "Пралеска" принимать пациентов не будут. Об этом сообщили корреспонденту Sputnik в администрации данного учреждения.

Некоторые интернет-издания написали, что у нескольких отдыхающих и одного сотрудника "Пралески" якобы диагностировали коронавирус. Однако в самом санатории недоумевают, откуда взялась такая информация.

"Не знаю, откуда они это черпают. Но явно не из министерства здравоохранения, которое уполномочено давать информацию по коронавирусу. Просто пишут, придумывают. Половина - это фейковые новости. Злодеев сделали из коллектива "Пралески". Ощущение, что тут вирусы выращиваются. Мы этого так не оставим. За фейковую информацию придется отвечать", - сказал главный врач санатория Сергей Подковыров.

По словам собеседника, в санатории заканчиваются плановые заезды. Сегодня последние пациенты уезжают. Здравницу готовят к следующим. На территории происходит дезинфекция, обязательная перед каждым новым заездом.

"Будут они или нет – время покажет. Мы планируем, готовимся. Но решение - принимать людей или нет - остается за вышестоящими органами. Это как в случае с продлением школьных каникул… А указаний по карантину к нам не поступало, сегодня все на работе", - отметил главный врач.

Как пояснили в администрации санатория, пациентов принимать не планируют до 20 апреля в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране.

Напомним, что белорусский Минздрав не дает конкретных адресов вспышки коронавируса. Но из рассказов родственников заболевших и умерших выяснилось:
 
 
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До 20 апреля в санатории "Пралеска" принимать пациентов не будут. Об этом сообщили корреспонденту Sputnik в администрации данного учреждения.
 
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