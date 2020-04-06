Из-за карантина в разы выросло число случаев домашнего насилия

Источник материала: Ежедневник

фото: centersoveta.ru

На проблему уже обратила внимание ООН, генсек которой призвал правительства усилить борьбу с домашним насилием.

5 апреля Антониу Гутерриш вступил по этому поводу с обращением. «Многих женщин и девочек угроза подстерегает там, где они должны быть в наибольшей безопасности. В их собственных домах. Поэтому сегодня я обращаюсь с новым призывом — к миру в доме», — цитируют генсека «Известия» .

Проблема усугубляется тем, что из-за пандемии коронавируса многие убежища для жерств домашнего насилия ограничили свою работу.

1 апреля стало известно, службы спасения в Европе и Азии фиксируют резкий рост числа обращений на горячие линии от жертв издевательств со стороны супругов и самих актов проявления агрессии, в частности, во Франции на 30%, а в Китае — втрое.

На прошлой неделе, в частности, стало известно, что проблема затронула семьи разного уровня и статуса. Так, в полицию с заявлением об агрессии супруга обратилась экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, у которой на свадьбе был Путин. Полицейские запретили супругам находиться в одном доме и даже приближаться друг к другу. И на всякий случай забрали у Майлингера ружье.