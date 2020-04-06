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Журналистам стали известны еще две истории минчан, умерших от коронавируса

06.04.2020 17:50 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

О трагедиях сообщают Onliner и "Наша нива".

Журналистам стали известны еще две истории минчан, умерших от коронавируса

Госпиталь в Боровлянах


2 апреля минчанин Игорь потерял своего дедушку — 81-летнего Виктора Бурака. По словам Игоря, анализ на COVID-19 у его деда не брали, но в свидетельстве указана причина смерти: коронавирусы. 

Минчанин говорит, что у его деда не было хронических заболеваний: несмотря на возраст, мог таскать мешки с картошкой и ходить нараспашку холодной зимой. Сейчас вдова Виктора Бурака, Валентина, лежит в больнице с подтвержденным COVID-19.

— Неделю назад — в субботу или воскресенье — он вернулся из военного госпиталя из Боровлян. Дед был приравнен к ветеранам ВОВ. Он каждый год ходил в 11-ю поликлинику, и ему давали направление в Боровляны на плановое оздоровление в госпитале. В этот раз его отправили домой после двух, а не трех недель, как обычно. Дед сказал, что в госпитале что-то непонятное: то ли инфекция, то ли еще что, не вдавался в подробности. При этом его не проверяли на коронавирус. Дед вернулся, мы с ним повидались, все нормально, — вспоминает Игорь.— Он был здоровым деревенским мужиком (родился в Молодечненском районе), зимой ходил с расстегнутой рубашкой, чтобы легче дышать. Никогда не боялся мороза, ни разу даже не кашлянул.

На следующий день Виктор Бурак стал плохо себя чувствовать. Пенсионера сначала положили в 10-ю клиническую больницу, оттуда отвезли в «инфекционку». Через два дня он умер.

— У него выявили двустороннее воспаление легких. А я просто понимаю, что коронавирус не поражает одно легкое, а сразу два. Анализ на COVID-19 у него не брали — только при вскрытии уже написали код B97.2 (согласно международной классификации болезней, «коронавирусы как причина болезней, классифицированных в других рубриках». — Прим. Onliner), — говорит Игорь. После вскрытия в морге родственникам не дали провести церемонию прощания. Забрали одежду, отвезли в крематорий и сожгли — прах позже отдадут его дочке.

84-летняя вдова Виктора Бурака, Валентина, сейчас лежит в 10-й больнице, у нее диагностировали коронавирус. С ней в палате лежат еще три бабушки с COVID-19.

— Честно говоря, я не уверен, что бабушка оттуда выберется. Сейчас она себя хорошо чувствует, но это же период инкубации — неизвестно, что будет дальше, — говорит Игорь.

Напомним, что в госпиталь ветеранов войны в Боровлянах стали свозить так называемые "контакты 1 и 2 уровня" сразу после первого пациента с коронавирусом, зарегистрированного в Беларуси -- того самого студента БНТУ из Ирана. 


Коронавирус в БПС-Сбербанке

«Нашей Ниве» стало известно еще об одной жертве коронавируса в Минске — это 51-летний водитель головного офиса «БПС-Сбербанка» Эдуард Тихомиров.

Он скончался в 6-й больнице Минска в субботу, 4 апреля. 

Об этом сообщили брат и жена Эдуарда. Родственники говорят о том, что готовы судиться с банком. 

«Мой младший брат умер по вине банка — убежден брат умершего. — Работник банка якобы приехал из Испании и вышел на работу еще до того, как пришел положительный результат теста. Он отработал несколько дней и позаражал остальных.

Эдуард даже не знал, что работает рядом с зараженным! В итоге мой брат стал контактом первого уровня. Его жена тоже в инфекционке. И у меня, и у нее твердое намерение засудить банк». 
 
Теги: Минск
 
 
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