О правилах поведения в самоизоляции и форме анкеты лиц, прибывших из стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19

Источник материала: Навiны Камянеччыны

На основании частей четвертой и шестой подпункта 1.1 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 25 марта 2020 г. № 171 «О мерах по предотвращению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19» Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Установить следующие правила поведения лиц, прибывших в Республику Беларусь из стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, находящихся в самоизоляции в течение 14 календарных дней со дня прибытия в Республику Беларусь:

1.1. не покидать места проживания (пребывания), в том числе не посещать места работы (учебы), магазины, торговые центры, объекты общественного питания, спортивные, выставочные и концертные залы, кинотеатры, вокзалы и другие места массового пребывания людей, за исключением случаев крайней необходимости:

посещения ближайших продовольственного магазина или аптеки для приобретения необходимых товаров (при отсутствии возможности воспользоваться услугами интернет-

магазинов для их приобретения);

выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 500 метров от места проживания (пребывания);

выноса отходов до ближайшего места сбора отходов.

При выходе из жилого помещения в случаях крайней необходимости, указанных в абзацах втором–четвертом части первой настоящего подпункта, использовать медицинскую маску и перчатки, а также соблюдать дистанцию не менее 1,5 м от других лиц;

1.2. пользоваться услугами интернет-магазинов для приобретения товаров, исключая непосредственный контакт с лицами, доставившими товары;

1.3. при совместном проживании с иными лицами:

1.3.1. обеспечить пребывание в изолированной жилой комнате, позволяющей исключить либо максимально ограничить любые контакты с лицами, не находящимися в самоизоляции, в том числе с лицами старше 65 лет, лицами с хроническими заболеваниями сердца, легких, сахарным диабетом и другими заболеваниями;

1.3.2. в случае отсутствия условий для пребывания в изолированной жилой комнате:

обеспечить дистанцию не менее 1,5 м от других лиц;

использовать медицинскую маску, отдельное постельное белье, отдельные полотенца, отдельную посуду;

касаться поверхностей дверных ручек, механизмов санитарно-технического оборудования и других предметов с использованием одноразовой салфетки;

1.4. выполнять следующие гигиенические мероприятия:

тщательно мыть руки с мылом не менее 20 секунд либо использовать антисептик для обработки рук;

регулярно проветривать помещение и проводить влажную уборку, осуществлять обработку дверных ручек, предметов мебели, телефонных аппаратов, пультов дистанционного управления, компьютерных клавиатур, мышек и других устройств, санитарно-технического оборудования;

использовать одноразовые носовые платки или салфетки с последующей утилизацией в закрытый мусорный контейнер или пластиковый пакет;

1.5. в случае ухудшения состояния здоровья (повышение температуры тела 37 °С и выше, появление кашля, одышки) обратиться в скорую медицинскую помощь по телефону 103 или SMS-сообщением, сообщив при этом о своем пребывании в странах, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, и о нахождении в самоизоляции.

Установить форму анкеты лица, прибывшего в Республику Беларусь из страны, в которой регистрируются случаи инфекции COVID-19, согласно приложению.

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Первый заместитель Министра Д.Л.Пиневич

Приложение к постановлению

Министерства здравоохранения

Республики Беларусь

31.03.2020 № 24

Форма

АНКЕТА

лица, прибывшего в Республику Беларусь из страны, в которой

регистрируются случаи инфекции COVID-19

Дата составления ________ 2020 г. Место составления ____________

Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) (в соответствии

с документом, удостоверяющим личность) ________________________________________

(русский, латинский)

_____________________________________________________________________________

Гражданство ________________________________________________________________ Законное основание для пребывания в Республике Беларусь _______________________

(для лиц,

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не являющихся гражданами Республики Беларусь)

Паспортные данные (серия и номер паспорта) ____________________________________ Дата, месяц, год рождения ____ _____ ______, пол м/ж Откуда (страна, провинция, город) и когда прибыл в Республику Беларусь

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Место учебы (работы) в Республике Беларусь (Российской Федерации и других

странах)

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Место жительства (пребывания) в Республике Беларусь ___________________________

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Мобильный телефон, e-mail ___________________________________________________

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Наличие контакта с больным с признаками респираторного заболевания да/нет Наличие жалоб на повышение температуры тела 37 °С и выше, появление кашля,

одышки за последние 14 дней ___________________________________________________

_____________________________________________________________________________

В случае ухудшения состояния здоровья (повышение температуры тела 37 °С

и выше, появление кашля, одышки) необходимо немедленно обращаться за медицинской

помощью (вызов бригады скорой медицинской помощи) с сообщением информации

о стране пребывания за пределами Республики Беларусь.

С необходимостью нахождения в самоизоляции в течение 14 календарных дней

со дня прибытия на территорию Республики Беларусь в соответствии с постановлением

Совета Министров Республики Беларусь от 25 марта 2020 г. № 171 «О мерах

по предотвращению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом

COVID-19» и постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь

от 31 марта 2020 г. № 24 «О правилах поведения в самоизоляции и форме анкеты лиц,

прибывших из стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19» ознакомлен

(памятку получил).

Обязуюсь соблюдать правила поведения лиц, прибывших в Республику Беларусь

из стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, находящихся

в самоизоляции.

Подпись прибывшего _______________________

Даю согласие на обработку, хранение моих персональных данных и пользование ими

в порядке, установленном законодательством.

Подпись прибывшего _______________________

Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), подпись лица, которому

представляется анкета ________________________________