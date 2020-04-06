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О правилах поведения в самоизоляции и форме анкеты лиц, прибывших из стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19
06.04.2020 19:08 — Новости о Коронавирусе | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
На основании частей четвертой и шестой подпункта 1.1 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 25 марта 2020 г. № 171 «О мерах по предотвращению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19» Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.1. не покидать места проживания (пребывания), в том числе не посещать места работы (учебы), магазины, торговые центры, объекты общественного питания, спортивные, выставочные и концертные залы, кинотеатры, вокзалы и другие места массового пребывания людей, за исключением случаев крайней необходимости:
посещения ближайших продовольственного магазина или аптеки для приобретения необходимых товаров (при отсутствии возможности воспользоваться услугами интернет-
магазинов для их приобретения);
выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 500 метров от места проживания (пребывания);
выноса отходов до ближайшего места сбора отходов.
При выходе из жилого помещения в случаях крайней необходимости, указанных в абзацах втором–четвертом части первой настоящего подпункта, использовать медицинскую маску и перчатки, а также соблюдать дистанцию не менее 1,5 м от других лиц;
1.2. пользоваться услугами интернет-магазинов для приобретения товаров, исключая непосредственный контакт с лицами, доставившими товары;
1.3. при совместном проживании с иными лицами:
1.3.1. обеспечить пребывание в изолированной жилой комнате, позволяющей исключить либо максимально ограничить любые контакты с лицами, не находящимися в самоизоляции, в том числе с лицами старше 65 лет, лицами с хроническими заболеваниями сердца, легких, сахарным диабетом и другими заболеваниями;
1.3.2. в случае отсутствия условий для пребывания в изолированной жилой комнате:
обеспечить дистанцию не менее 1,5 м от других лиц;
использовать медицинскую маску, отдельное постельное белье, отдельные полотенца, отдельную посуду;
касаться поверхностей дверных ручек, механизмов санитарно-технического оборудования и других предметов с использованием одноразовой салфетки;
1.4. выполнять следующие гигиенические мероприятия:
тщательно мыть руки с мылом не менее 20 секунд либо использовать антисептик для обработки рук;
регулярно проветривать помещение и проводить влажную уборку, осуществлять обработку дверных ручек, предметов мебели, телефонных аппаратов, пультов дистанционного управления, компьютерных клавиатур, мышек и других устройств, санитарно-технического оборудования;
использовать одноразовые носовые платки или салфетки с последующей утилизацией в закрытый мусорный контейнер или пластиковый пакет;
1.5. в случае ухудшения состояния здоровья (повышение температуры тела 37 °С и выше, появление кашля, одышки) обратиться в скорую медицинскую помощь по телефону 103 или SMS-сообщением, сообщив при этом о своем пребывании в странах, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, и о нахождении в самоизоляции.
Первый заместитель Министра Д.Л.Пиневич
Приложение к постановлению
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
31.03.2020 № 24
Форма
АНКЕТА
лица, прибывшего в Республику Беларусь из страны, в которой
регистрируются случаи инфекции COVID-19
Дата составления ________ 2020 г. Место составления ____________
с документом, удостоверяющим личность) ________________________________________
(русский, латинский)
_____________________________________________________________________________
(для лиц,
_____________________________________________________________________________
не являющихся гражданами Республики Беларусь)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
странах)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
одышки за последние 14 дней ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
В случае ухудшения состояния здоровья (повышение температуры тела 37 °С
и выше, появление кашля, одышки) необходимо немедленно обращаться за медицинской
помощью (вызов бригады скорой медицинской помощи) с сообщением информации
о стране пребывания за пределами Республики Беларусь.
С необходимостью нахождения в самоизоляции в течение 14 календарных дней
со дня прибытия на территорию Республики Беларусь в соответствии с постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 25 марта 2020 г. № 171 «О мерах
по предотвращению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом
COVID-19» и постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь
от 31 марта 2020 г. № 24 «О правилах поведения в самоизоляции и форме анкеты лиц,
прибывших из стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19» ознакомлен
(памятку получил).
Обязуюсь соблюдать правила поведения лиц, прибывших в Республику Беларусь
из стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, находящихся
в самоизоляции.
Подпись прибывшего _______________________
Даю согласие на обработку, хранение моих персональных данных и пользование ими
в порядке, установленном законодательством.
Подпись прибывшего _______________________
Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), подпись лица, которому
представляется анкета ________________________________
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О правилах поведения в самоизоляции и форме анкеты лиц, прибывших из стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19
На основании частей четвертой и шестой подпункта 1.1 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от Сообщение О правилах поведения в самоизоляции...
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