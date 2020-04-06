ФИФА продлит футбольный сезон на бессрочной основе

ISPORT со ссылкой на The Athletic. ФИФА должна подтвердить бессрочное продление сезона 2019/20 по всему миру, передаетсо ссылкой на The Athletic.





Данный шаг позволит футбольным органам в каждой стране определять, когда может завершиться кампания.





ФИФА также изменит даты летнего трансферного окна и разрешит продление контрактов для игроков, чьи сделки истекают 30 июня.





Таким образом, Международная федерация футбола делает шаг навстречу тому, чтобы сезон-2019/20 все же был доигран во что бы то ни стало.





Соответствующее заявление будет обнародовано в течение следующих 48 часов.





Из-за пандемии коронавируса были остановлены или перенесены практически все спортивные соревнования, среди которых Евро-2020 по футболу и летняя Олимпиада в Токио.