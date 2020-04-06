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ФИФА продлит футбольный сезон на бессрочной основе
06.04.2020 19:26 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Решение будет озвучено в ближайшие два дня.
ФИФА должна подтвердить бессрочное продление сезона 2019/20 по всему миру, передает
Данный шаг позволит футбольным органам в каждой стране определять, когда может завершиться кампания.
ФИФА также изменит даты летнего трансферного окна и разрешит продление контрактов для игроков, чьи сделки истекают 30 июня.
Таким образом, Международная федерация футбола делает шаг навстречу тому, чтобы сезон-2019/20 все же был доигран во что бы то ни стало.
Соответствующее заявление будет обнародовано в течение следующих 48 часов.
Из-за пандемии коронавируса были остановлены или перенесены практически все спортивные соревнования, среди которых Евро-2020 по футболу и летняя Олимпиада в Токио.
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Решение будет озвучено в ближайшие два дня.
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