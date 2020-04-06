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В Шумилино выявлены 5 больных с коронавирусом
06.04.2020 21:34 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
О случаях заражения сообщает местная газета
По словам районного санитарного врача Кристины Афанасьевой, по данным на 6 апреля у пяти человек в Шумилинском районе тесты подтвердили коронавирус.
Сообщается, что это жители райцентра, которые сейчас находятся на лечении в одной из больниц Витебска.
О количестве изолированных "контактеров" информации нет.
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О случаях заражения сообщает местная газета "Герой працы".
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