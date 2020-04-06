Белтелеком – спрос на интернет растет

Источник материала: Горецкий вестник

Белтелеком сообщил , что рост нагрузки на внешний шлюз увеличился на 10%. Больше всего ее в вечернее время, но растет и днем.







В компании рассказали, что проходит постоянный мониторинг качества работы сети, все объекты функционируют в штатном режиме, а услуги оказываются в полном объеме. Готовы в «Белтелекоме» и к повышенной нагрузке.

В РУП подчеркнули, что работают над тем, чтобы у всех был бесперебойный доступ в сеть.