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Белтелеком – спрос на интернет растет

06.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Белтелеком сообщил, что рост нагрузки на внешний шлюз увеличился на 10%. Больше всего ее в вечернее время, но растет и днем.

 

Белтелеком – спрос на интернет растет

 

В компании рассказали,  что проходит постоянный мониторинг качества работы сети, все объекты функционируют в штатном режиме, а услуги оказываются в полном объеме. Готовы в «Белтелекоме» и к повышенной нагрузке.

В РУП подчеркнули, что работают над тем, чтобы у всех был бесперебойный доступ в сеть.


 
 
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  Белтелеком сообщил, что рост нагрузки на внешний шлюз увеличился на 10%. Больше всего ее в вечернее время, но растет и днем.     В компании рассказали,  что проходит...
 
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