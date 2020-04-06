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Белтелеком – спрос на интернет растет
06.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Белтелеком
В компании рассказали, что проходит постоянный мониторинг качества работы сети, все объекты функционируют в штатном режиме, а услуги оказываются в полном объеме. Готовы в «Белтелекоме» и к повышенной нагрузке.
В РУП подчеркнули, что работают над тем, чтобы у всех был бесперебойный доступ в сеть.
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