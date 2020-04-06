В Беларуси есть тест-системы для проведения более чем 20 тыс. исследований на COVID-19

Источник материала: ОНТ

В Беларуси в настоящее время есть тест-системы для проведения более чем 20 тыс. исследований на коронавирус, сообщила в эфире программы «Панорама» на телеканале «Беларусь 1» заместитель директора по научной работе РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Алина Дронина.

В лаборатории РНПЦ применяются только тест-системы белорусского производства. В целом же в стране используются несколько тест-систем. Часть из них поступила из Китая и России как гуманитарная помощь, часть – отечественного производства.

С момента поступления материала в лабораторию до объявления результата проходит порядка 6 часов. В случае, если загрузка высокая и одновременно специалисты выполняют большое количество исследований, данная процедура может занять сутки.

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