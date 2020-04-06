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Коронавирус: о чем не сказал Минздрав?

07.04.2020 07:00 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство здравоохранения сегодня сообщило о 700 случаях заражения коронавирусом в Беларуси 53 выздоровевших и 13 умерших. Это много. Где ситуация наиболее острая? Где «пожар»?

Коронавирус: о чем не сказал Минздрав?
В разрезе регионов Министерство здравоохранения статистику на этот раз не раскрыло. Но можно «прикинуть».

Брест сегодня отчитался об отсутствии новых случаев заражения в регионе. Таким образом, за Брестом значатся 3 случая — в самом городе, в Столине и женщина из Лунинца, которая лечится в Минске.

Могилевская область официально сообщила о 16 подтвержденных случаях.

Гомельская область (неофициально) – о 26.

Гродненские врачи сегодня отмолчались, но по данным на пятницу там было 6 больных. Допустим, количество больных за выходные увеличилось втрое --  до 18 человек. 

Все равно в сумме получается меньше сотни. 

То есть больше 600 заразившихся дали Минск, Минская область и Витебщина.

Витебск сегодня официальных данных не представил, но еще в воскресенье   утром на заседании областного штаба по борьбе с распространением COVID-19 замначальника главного управления здравоохранения облисполкома Николай Каспирович докладывал о пяти новых случаях. В субботу новых случаев, по словам того же Каспировича, установлено не было. Таким образом, на утро воскресенья в Витебской области было 89 (такую цифру в пятницу озвучила замминистра здравоохранения Елена Богдан) +5 больных. Итого:94.

Поскольку власти все эти дни настойчиво твердили, что ситуация в Витебске сложная, но контролируемая, то получается, что резкое увеличение подтвержденных случаев коронавирусной инфекции случилось в Минске и Минской области. Не менее 500 случаев! Хотя по данным на пятницу, по информации  той же Елены Богдан, в Минске было 190 случаев, в области – 50.   

Иными словами, рост как минимум вдвое только за одни выходные.

Это оценочные данные. Точной информации нет. На сайте Минского областного и Минского городского центров гигиены и эпидемиологии в относительно эпидемиологической обстановки представлены только данные о ВИЧ. В соответствии с указанием высшего руководства коронавирус они, видимо, отнесли к психозам и вывели из сферы своей компетенции.   

В общем, спасение утопающих дело рук самих утопающих.

Берегите себя!
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Министерство здравоохранения сегодня сообщило о 700 случаях заражения коронавирусом в Беларуси 53 выздоровевших и 13 умерших. Это много. Где ситуация наиболее...
 
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