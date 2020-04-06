Коронавирус: о чем не сказал Минздрав?

В разрезе регионов Министерство здравоохранения статистику на этот раз не раскрыло. Но можно «прикинуть».





Брест сегодня отчитался об отсутствии новых случаев заражения в регионе. Таким образом, за Брестом значатся 3 случая — в самом городе, в Столине и женщина из Лунинца, которая лечится в Минске.





Могилевская область официально сообщила о 16 подтвержденных случаях.





Гомельская область (неофициально) – о 26.





Гродненские врачи сегодня отмолчались, но по данным на пятницу там было 6 больных. Допустим, количество больных за выходные увеличилось втрое -- до 18 человек.





Все равно в сумме получается меньше сотни.





То есть больше 600 заразившихся дали Минск, Минская область и Витебщина.





Витебск сегодня официальных данных не представил, но еще в воскресенье утром на заседании областного штаба по борьбе с распространением COVID-19 замначальника главного управления здравоохранения облисполкома Николай Каспирович докладывал о пяти новых случаях. В субботу новых случаев, по словам того же Каспировича, установлено не было. Таким образом, на утро воскресенья в Витебской области было 89 (такую цифру в пятницу озвучила замминистра здравоохранения Елена Богдан) +5 больных. Итого:94.





Поскольку власти все эти дни настойчиво твердили, что ситуация в Витебске сложная, но контролируемая, то получается, что резкое увеличение подтвержденных случаев коронавирусной инфекции случилось в Минске и Минской области. Не менее 500 случаев! Хотя по данным на пятницу, по информации той же Елены Богдан, в Минске было 190 случаев, в области – 50.





Иными словами, рост как минимум вдвое только за одни выходные.





Это оценочные данные. Точной информации нет. На сайте Минского областного и Минского городского центров гигиены и эпидемиологии в относительно эпидемиологической обстановки представлены только данные о ВИЧ. В соответствии с указанием высшего руководства коронавирус они, видимо, отнесли к психозам и вывели из сферы своей компетенции.





В общем, спасение утопающих дело рук самих утопающих.





Берегите себя!