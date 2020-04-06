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ВОЗ: использовать медицинские маски стоит лишь тем, кто в них нуждается
07.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Чрезмерное и неправильное использование
Тедрос Адханом Гебрейесус напомнил: ВОЗ рекомендует применять специальные маски, а также другие защитные средства в медицинских учреждениях. Что касается широкого использования населением, то организация призывает страны, рассматривающие вопрос о том, чтобы дать такую рекомендацию, «изучить их эффективность». Глава ВОЗ подчеркнул: «одни только маски не остановят COVID-19», поэтому страны должны продолжать «выявлять, тестировать, изолировать и лечить все случаи» заболевания, расследовать контакты больных людей со здоровыми.
Гендиректор приветствовал активную работу в различных странах по поиску эффективного лечения против коронавируса. Он напомнил, что в настоящее время 20 компаний и научных институтов в мире разрабатывают вакцину. В международных исследованиях, с инициативой которых выступила ВОЗ, участвуют более 70 государств. При этом в организации исходят из того, что, как только лекарства и вакцина будут разработаны, ими следует «поделиться на равной основе со всеми странами и народами». Тедрос Адханом Гебрейесус призвал все государства, компании и научные структуры «поддержать открытость информации, науки и сотрудничества, чтобы все люди могли воспользоваться благами науки и исследований».
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Чрезмерное и неправильное использование защитных масок населением в условиях пандемии не только не принесет пользы, но и может привести к нехватке масок для тех,...
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