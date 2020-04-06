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В студии "Панорамы" заместитель директора РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Алина Дронина
06.04.2020 21:44 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTКакие именно тесты для выявления коронавируса используют наши медики? Есть ли отличия между системами разных производителей? Как долго обрабатываются анализы? В студии
С ней пообщался мой коллега Александр Хоровец и на себе проверил, что чувствуют пациенты при заборе биоматериала (видео).
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Какие именно тесты для выявления коронавируса используют наши медики? Есть ли отличия между системами разных производителей? Как долго обрабатываются анализы? В...
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