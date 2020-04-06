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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В студии "Панорамы" заместитель директора РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Алина Дронина Какие именно тесты для выявления коронавируса используют наши медики? Есть ли отличия между системами разных производителей? Как долго обрабатываются анализы? В...

Какие именно тесты для выявления коронавируса используют наши медики? Есть ли отличия между системами разных производителей? Как долго обрабатываются анализы? В студииС ней пообщался мой коллегаи на себе проверил, что чувствуют пациенты при заборе биоматериала