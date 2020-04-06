Беларусь вернула всех организованных туристов

Все туристы, которые покупали путевки, вернулись в Беларусь, последние шесть из Тайланда, сообщила директор департамента по туризму Министерства спорта и туризма Ирина Воронович.

«По данным туроператоров и турагентов, на сегодня белорусских организованных туристов за рубежом нет. Определенные проблемы были при возвращении последних 6 человек - туристов из Таиланда, но они вчера уже вернулись в Минск», - рассказала Ирина Воронович.

Помощь в возвращении в Беларусь нужна была около 8 тыс. туристов , которые покупали путевки в турфирмах и столкнулись с закрытием границ из-за коронавируса. Наибольшее число белорусских туристов были в Египте - около 6 тыс.

Некоторые самостоятельные туристы при этом все еще за границей. Их точное количество власти не знают. Однако над их возвращением работает Министерство иностранных дел совместно с другими госорганами, сообщает БелТА.