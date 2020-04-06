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Беларусь вернула всех организованных туристов
07.04.2020 07:00 — Новости о Коронавирусе | БДГ
Источник материала: БДГ
Все туристы, которые покупали путевки, вернулись в Беларусь, последние шесть из Тайланда, сообщила директор департамента по туризму Министерства спорта и туризма Ирина Воронович.
«По данным туроператоров и турагентов, на сегодня белорусских организованных туристов за рубежом нет. Определенные проблемы были при возвращении последних 6 человек - туристов из Таиланда, но они вчера уже вернулись в Минск», - рассказала Ирина Воронович.
Помощь в возвращении в Беларусь
Некоторые самостоятельные туристы при этом все еще за границей. Их точное количество власти не знают. Однако над их возвращением работает Министерство иностранных дел совместно с другими госорганами,
С 17 марта границы ЕС и Шенгенского пространства
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Все туристы, которые покупали путевки, вернулись в Беларусь, последние шесть из Тайланда, сообщила директор департамента по туризму Министерства спорта и туризма...
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