Врачи Беларуси - верующим: Сидите дома!

katolik.life На популярной странице в соцсети «Врачи Беларуси | Коронавирус не пройдет!» медики осудили массовое участие католиков в Пальмовом воскресеньи, которое отмечалось 5 апреля, пишет





- Вера сильнее страха подхватить коронавирус. Люди собрались. Кто-то даже маску надел. Никого не хотим обидеть, особенно оскорбить чувства верующих, но люди, вы о чем думаете? - сообщается в группе. - Извините, конечно, но нашим людям чхать на рекомендации, они понимают только запреты, штрафы и дубинкой по спине, так выходит?





В то же время медики соглашаются, что представители Католической церкви в Беларуси призвали верующих оставаться дома, хоть и не отменили праздничную службу. Например, в Фарном костеле в Гродно приняли противоэпидемические меры, на входе повесили бутылку с антисептиком.





- Врачи всего мира заклинают: помогите нам помочь вам! Сидите дома! - призывают медики.





В комментариях завязалась дискуссия между врачами и верующими.









- Иисус дает жизнь и свободу, а этот мир дает страх и смерть. Выбор за каждым из нас, - считает Елена.





- А почему «Врачи Беларуси» не мониторят точно так же каждый матч чемпионата по футболу? Сегодня на них было от 100 до 500 человек. В это же время сейчас проходил т.н. "кубок президента" по хоккею. Там тоже было по 500 человек одних только зрителей на каждом матче. Метро, опять же, работает. А в одном составе метро за смену катается побольше людей, чем даже в нынешнее время в праздничный день бывает в костеле. И антисептика в вагоне, в отличие от костела нет, - написал Дмитрий.





Врачи, все же, отвечают, что в контексте коронавируса речь идет не о доверии Богу, а о «самоубийственной беспечности».





Отметим, что многие приходы стали проводить службы на открытом воздухе, а также онлайн-трансляции святых Месс для тех, кто остается дома. В дни Страстной недели, которая уже началась, и на Пасху тоже будут трансляции в интернете и по телевидению.