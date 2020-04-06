ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

На Могилевщине – 16 случаев коронавируса. Людей забирают из дома в боксах

07.04.2020 07:00 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

За день в официальную статистику добавились 11 человек. На 6 апреля в Могилевской области насчитали 16 официально зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции. Такую информация сообщают «Могилевские ведомости» со ссылкой на слова начальника Главного управления здравоохранения Могилевского облисполкома Александра Старовойтова.

Причем 10 человек – это контакты первого уровня, которые были в медицинских учреждениях области. На сегодняшний день госпитализированы 179 человек: часть остается в Могилевской инфекционной больнице, а часть – в Бобруйской центральной больнице. Случаи коронавируса были зарегистрированы в Кричеве, Славгороде, Бобруйске, Могилеве и Могилевском районе, пишет "Белсат".

Вход на территорию Могилевской инфекционной больницы запрещен. Из-за калитки хорошо видно, что люди в костюмах завозят в больницу каталку с боксом для случаев коронавируса. Пациента доставили машиной скорой помощи. На воротах-информация с телефонами отделений, чтобы родственники могли узнать о состоянии пациентов. Напротив входа припаркованы автомобили, в том числе и с номерами Витебского региона.

Могилевчане прислали в группу «Могилев Live» фото, как такая же бригада в защитных костюмах 5 апреля забирает человека в боксе на улице Турова. За процессом следил сначала весь дом, а затем и весь город, ведь фото и видео попали в социальные сети.

Сегодня в том доме на улице Турова, из которого забирали людей в боксе, вымыли хлором подъезды. Соседи отмечают, что в таком боксе забрали несколько человек. Этот случай повлияли как на их спокойствие, так и на спокойствие всего города.

При этом людям не объяснили, как себя вести в ситуации, когда из твоего дома забрали пациентов с подозрением на коронавирус. На подъезде висит только одно объявление – от центра социального обслуживания населения Ленинского района. В нем сообщается о возможности помощи в приобретении товаров людям пожилого возраста и людьми с инвалидностью.

В социальных сетях стали появляться снимки и бригад дезинфекции. Сначала их заметили на улице Непокоренных, а затем на Гришина. По последнему адресу соседи также заметили, как бригада скорой помощи выносит из дома человека в боксе.


Специфическая атмосфера и в поликлиниках. На входе в поликлинику № 8 появилась женщина, которая каждого пациента встречает обращением: «Скаким вопросом вы к нам пришли?» На что у пациентов возникает разная реакция – от спокойной до скандальной. А в поликлинике № 12 врач общей практики ведет повторный прием пациентов с черного входа.

«При входе в поликлинику разворачивают в отдельный кабинет, прием в который ведется с улицы: это значит, что все люди – и больные, и не очень – остаются снаружи. Принимает один доктор, толпа растет, волнения поднимаются. Я был в очереди более полутора часов», – сказал один из пациентов.

Получить официальную информацию о ситуации с коронавирусом в Могилевском областном центре гигиены, эпидемиологии и здоровья нам не удалось. Главврач была на заседании в облисполкоме, а ее заместитель Алла Булай отказалась сообщать конкретные цифры и посоветовала всю актуальную информацию искать на сайте Минздрава.
 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За день в официальную статистику добавились 11 человек. На 6 апреля в Могилевской области насчитали 16 официально зарегистрированных случаев коронавирусной...
 
Новости дня
Новости
 
В студии "Панорамы" заместитель директора РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Алина Дронина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

06.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
07.04.2020
Полымя
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика