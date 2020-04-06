На Могилевщине – 16 случаев коронавируса. Людей забирают из дома в боксах

Причем 10 человек – это контакты первого уровня, которые были в медицинских учреждениях области. На сегодняшний день госпитализированы 179 человек: часть остается в Могилевской инфекционной больнице, а часть – в Бобруйской центральной больнице. Случаи коронавируса были зарегистрированы в Кричеве, Славгороде, Бобруйске, Могилеве и Могилевском районе, пишет





Вход на территорию Могилевской инфекционной больницы запрещен. Из-за калитки хорошо видно, что люди в костюмах завозят в больницу каталку с боксом для случаев коронавируса. Пациента доставили машиной скорой помощи. На воротах-информация с телефонами отделений, чтобы родственники могли узнать о состоянии пациентов. Напротив входа припаркованы автомобили, в том числе и с номерами Витебского региона.

Могилевчане прислали в группу « Могилев Live» фото, как такая же бригада в защитных костюмах 5 апреля забирает человека в боксе на улице Турова. За процессом следил сначала весь дом, а затем и весь город, ведь фото и видео попали в социальные сети.





Сегодня в том доме на улице Турова, из которого забирали людей в боксе, вымыли хлором подъезды. Соседи отмечают, что в таком боксе забрали несколько человек. Этот случай повлияли как на их спокойствие, так и на спокойствие всего города.

При этом людям не объяснили, как себя вести в ситуации, когда из твоего дома забрали пациентов с подозрением на коронавирус. На подъезде висит только одно объявление – от центра социального обслуживания населения Ленинского района. В нем сообщается о возможности помощи в приобретении товаров людям пожилого возраста и людьми с инвалидностью.





В социальных сетях стали появляться снимки и бригад дезинфекции. Сначала их заметили на улице Непокоренных, а затем на Гришина. По последнему адресу соседи также заметили, как бригада скорой помощи выносит из дома человека в боксе.





Специфическая атмосфера и в поликлиниках. На входе в поликлинику № 8 появилась женщина, которая каждого пациента встречает обращением: «Скаким вопросом вы к нам пришли?» На что у пациентов возникает разная реакция – от спокойной до скандальной. А в поликлинике № 12 врач общей практики ведет повторный прием пациентов с черного входа.

«При входе в поликлинику разворачивают в отдельный кабинет, прием в который ведется с улицы: это значит, что все люди – и больные, и не очень – остаются снаружи. Принимает один доктор, толпа растет, волнения поднимаются. Я был в очереди более полутора часов», – сказал один из пациентов.





Получить официальную информацию о ситуации с коронавирусом в Могилевском областном центре гигиены, эпидемиологии и здоровья нам не удалось. Главврач была на заседании в облисполкоме, а ее заместитель Алла Булай отказалась сообщать конкретные цифры и посоветовала всю актуальную информацию искать на сайте Минздрава.





