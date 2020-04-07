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ВОЗ обвинила французских ученых в расизме

07.04.2020 06:14 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) критически отреагировала на предложение французских ученых провести испытания вакцины против коронавируса SARS-CoV-2 в Африке.


Фото: Reuters

Подобное высказывание является «расистским» и «противоречит духу солидарности», заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в понедельник, 6 апреля.

Он назвал утверждение «пережитком колониального менталитета». Африка «не может и не станет испытательным полигоном для какой-либо вакцины», подчеркнул Гебрейесус.

Ученые уже принесли свои извинения

В начале апреля двое французских ученых в ходе телевизионной дискуссии предложили испытать разрабатывающуюся вакцину против нового вируса на жителях африканских стран. Там «нет масок, нет возможностей лечения, нет реанимационных мероприятий», — сказал Жан-Поль Мира, главный врач одной из парижских больниц. Камиль Лош, директор по исследованиям государственного института Inserm, поддержала собеседника, добавив, что также необходимо провести тестирование в Европе или Австралии.

Их слова, за которые оба ученых уже принесли свои извинения, вызвали шквал критики. МИД Франции заявил, что утверждения экспертов не отражают позицию французских властей.

Вспышка легочного заболевания COVID-19, вызываемого новым коронавирусом, произошла в Китае в конце 2019 года. С тех пор вирус проник в 209 стран и территорий и был обнаружен более чем у 1,3 млн жителей планеты, а почти 75 тысяч человек скончались. Ученые по всему миру заняты разработкой вакцины.

 
 
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Он назвал утверждение «пережитком колониального менталитета». Африка «не может и не станет испытательным полигоном для какой-либо вакцины», подчеркнул...
 
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