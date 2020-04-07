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Гэтжи заменит Нурмагомедова на UFC 249
07.04.2020 06:06 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Американский боец-легковес Джастин Гэтжи выступит на турнире UFC 249 вместо действующего чемпиона россиянина Хабиба Нурмагомедова. Об этом
Гэтжи выступит в главном событии шоу против бывшего временного чемпиона легкого веса Тони Фергюсона.
Изначально турнир UFC 249 был запланирован к проведению 18 апреля в Бруклине (Нью-Йорк, США). В главном противостоянии вечера должен был пройти бой за титул чемпиона в легком весе между Нурмагомедовым и Фергюсоном. Из-за пандемии коронавируса мероприятие было запрещено проводить в Нью-Йорке, а Хабиб улетел из США в Россию. Позже спортсмен заявил, что не сможет покинуть страну, поэтому UFC рассмотрели Гэтжи как замену.
Глава UFC Дана Уайт уже
Бой Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном был отменен в пятый раз. За восемь лет в UFC поединки с участием дагестанского спортсмена
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Американский боец-легковес Джастин Гэтжи выступит на турнире UFC 249 вместо действующего чемпиона россиянина Хабиба Нурмагомедова. Об этом сообщает ESPN. Гэтжи...
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