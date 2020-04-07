Гэтжи заменит Нурмагомедова на UFC 249

Источник материала: ОНТ

Американский боец-легковес Джастин Гэтжи выступит на турнире UFC 249 вместо действующего чемпиона россиянина Хабиба Нурмагомедова. Об этом сообщает ESPN.

Гэтжи выступит в главном событии шоу против бывшего временного чемпиона легкого веса Тони Фергюсона.

Изначально турнир UFC 249 был запланирован к проведению 18 апреля в Бруклине (Нью-Йорк, США). В главном противостоянии вечера должен был пройти бой за титул чемпиона в легком весе между Нурмагомедовым и Фергюсоном. Из-за пандемии коронавируса мероприятие было запрещено проводить в Нью-Йорке, а Хабиб улетел из США в Россию. Позже спортсмен заявил, что не сможет покинуть страну, поэтому UFC рассмотрели Гэтжи как замену.

Глава UFC Дана Уайт уже подтвердил , что предстоящий турнир пройдет без Нурмагомедова. Позже функционер добавил, что Фергюсон и Гэтжи уже подписали контракт на бой. «Контракт подписан, бой 100% пройдет где-то на Земле», – написал Уайт в Twitter. Тони и Джастин будут драться за титул временного чемпиона в легком весе.

Бой Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном был отменен в пятый раз. За восемь лет в UFC поединки с участием дагестанского спортсмена отменялись 10 раз.

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