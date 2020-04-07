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Гэтжи заменит Нурмагомедова на UFC 249

07.04.2020 06:06 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Гэтжи заменит Нурмагомедова на UFC 249

Американский боец-легковес Джастин Гэтжи выступит на турнире UFC 249 вместо действующего чемпиона россиянина Хабиба Нурмагомедова. Об этом сообщает ESPN.

Гэтжи выступит в главном событии шоу против бывшего временного чемпиона легкого веса Тони Фергюсона.

Изначально турнир UFC 249 был запланирован к проведению 18 апреля в Бруклине (Нью-Йорк, США). В главном противостоянии вечера должен был пройти бой за титул чемпиона в легком весе между Нурмагомедовым и Фергюсоном. Из-за пандемии коронавируса мероприятие было запрещено проводить в Нью-Йорке, а Хабиб улетел из США в Россию. Позже спортсмен заявил, что не сможет покинуть страну, поэтому UFC рассмотрели Гэтжи как замену.

Глава UFC Дана Уайт уже подтвердил, что предстоящий турнир пройдет без Нурмагомедова. Позже функционер добавил, что Фергюсон и Гэтжи уже подписали контракт на бой. «Контракт подписан, бой 100% пройдет где-то на Земле», – написал Уайт в Twitter. Тони и Джастин будут драться за титул временного чемпиона в легком весе.

Бой Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном был отменен в пятый раз. За восемь лет в UFC поединки с участием дагестанского спортсмена отменялись 10 раз.

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Американский боец-легковес Джастин Гэтжи выступит на турнире UFC 249 вместо действующего чемпиона россиянина Хабиба Нурмагомедова. Об этом сообщает ESPN. Гэтжи...
 
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