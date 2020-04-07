Бывшая сотрудница БТ: «Звоните во все колокола, спасайте людей!»

«Не могу молчать! Я белоруска. Этого не изменить местом жительства. У меня в Беларуси мама, друзья, родные и могила сестры.





Я больше не хочу могил. Моя мама живет в Бобруйске одна, ходит в магазин и поликлинику, читает газеты и смотрит ТВ. Ей 70 лет. Если она заболеет или умрет, никто из ее детей не приедет.





Я в изоляции в Москве. Младшая дочь с внуками в карантине в Милане. Мы заказываем маме продукты домой и просим не выходить из дома. В ответ она зачитывает нам «Советскую Белоруссию» и цитирует телевизор. В Беларуси эпидемии нет. Ходить в маске по улице стыдно. До Бобруйска коронавирус не добрался.





Пока вы, уважаемые СМИ, врачи, учителя, чиновники, «глушите панику», рассказываете по центральным каналам, как лечить коронавирус содой, трактором и водкой, трясетесь за свои должности, не проверяете слова, боитесь, поддакиваете или просто молчите - вы убиваете мою маму.





Вы убиваете многих других мам, пап, бабушек и дедушек, включая своих собственных. Не отмахивайтесь от людей сухими, согласованными на верхах отчетами по бумажке. Вы сами в них верите?





Покажите нам палаты больниц! Диагнозы пациентов! Спросите у людей, чем они болеют и какие у них жалобы? Какие анализы и когда у них брали?





В ж… ваши дежурные интервью с заикающимися чинушами, ус…шимися от страха потерять свои места. Давайте факты! Голоса! Звоните во все колокола! Спасайте людей!





Я 13 лет работала на «Белорусском телевидении» и понимаю, что вы живете под прессом. Но знаю, что всегда, ВСЕГДА есть возможность говорить людям правду. У вас есть голос!





И вы можете им спасти тысячи жизней. Ищите правду, говорите ее! А иначе зачем вы вообще нужны? Не будьте молчаливыми соучастниками преступлений. Никто, кроме вас самих, не спасет вас».







