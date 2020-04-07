Источник материала: Новости Волковыска

В связи с подъемом заболеваемости ОРВИ и неблагополучной эпидемиологической ситуацией по инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19, запрещено посещение пациентов в стационаре волковысской центральной районной больницы.

Прием передач на КПП районной больницы разрешен ежедневно с 10 до 13 и с 16 до 19 часов.

Также, в связи с ограничением доступа в здание райбольницы личные приемы граждан главным врачом УЗ «Волковысская ЦРБ» Еленой Грицкевич, запланированные на 8, 15, 22 и 29 апреля с 8.00 до 13.00 часов будут проводится посредством телефонных звонков. Звонки будут приниматься по номеру телефона 6-20-10.

Задать интересующий вопрос можно и в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов) по вышеуказанному номеру телефону. Ответы будут подготовлены в течение дня и сообщены дополнительно.