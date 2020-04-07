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Клинические испытания второй вакцины от коронавируса разрешили власти США

07.04.2020 12:08 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Клинические испытания второй вакцины от коронавируса разрешили власти США

Федеральные власти США разрешили клинические испытания второй вакцины от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на брифинг для журналистов в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом.

Президент не уточнил, о какой фирме идёт речь. Американский лидер напомнил, что ранее разрешение на тестирование аналогичной вакцины получила компания Johnson & Johnson.

Помимо этого, Трамп отметил, что на сегодняшний день 10 терапевтических средств для лечения коронавируса проходят испытания в США. 

Американский лидер пообещал, что этот процесс будет достаточно быстрым. Также на стадии подготовки к клиническим испытаниям находятся ещё 15 препаратов.

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Федеральные власти США разрешили клинические испытания второй вакцины от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на брифинг для журналистов в Белом доме с...
 
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