|
Доставка лекарств и продуктов. Более 600 одиноко проживающих жителей области и людей с инвалидностью обратились на «горячие линии»
07.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
С доставкой продуктов, лекарств, предметов первой необходимости и не только им помогают сотрудники территориальных центров социального обслуживания населения и волонтеры общественных организаций.
Уже больше двух недель в Гродно и в каждом районе области работают «горячие линии», на которые могут обратиться с просьбами одинокие пожилые люди и люди с ограниченными возможностями решившие на время отказаться от посещения многолюдных мест из-за коронавируса. Только в территориальные центры социального обслуживания населения к 7 апреля поступило
– Люди обращаются с самыми разными просьбами. Наряду с пожеланиями доставить продукты и медикаменты в лидерах просьбы помочь в оплате услуг ЖКХ. В среднем за день по области поступает несколько десятков звонков. Заявки выполняются оперативно и в максимально короткие сроки, – рассказали в комитете по труду, занятости и социальной защите облисполкома и добавили, что помимо этой работы, помощь сотрудников социальной службы области на постоянной основе сегодня получают более 16 тысяч жителей Гродненщины и еще две с половиной тысячи человек проживают в стационарных учреждениях.
Что касается работы «горячих линий», чаще всего с просьбой о помощи обращаются жители в сельской местности. В лидерах по количеству обращений на сегодняшний день Зельвенский район. Таких заявок здесь приняли более 60, еще около 50 человек набрали телефоны «горячих линий» на Щучинщине, в областном центре принято более полусотни обращений.
Активно присоединяются к такой работе не только сотрудники территориальных центров соцобслуживания, но и волонтеры БРСМ, Красного Креста, профсоюзных организаций и РУП «Белпочта». Представители общественных организаций откликнулись почти на 200 заявок от жителей области. С учетом более 440 принятых в территориальных центрах соцобслуживания «горячих» заявок помощь с «доставкой на дом», начиная с 20-х чисел марта, получили более 600 адресатов.
– В Гродненской области работает два десятка молодежных «горячих линий» и более ста волонтеров оказывают помощь в доставке, – рассказал второй секретарь областного комитета ОО «БРСМ» Андрей Есин. – Мы не только принимаем звонки, но и активно предлагаем помощь сами, например, распространяя листовки с контактами «горячих линий» через почтовые ящики, а также расклеивая объявления у подъездов. К началу этой недели распространили более 11 тысяч листовок с информацией о том, как позаботиться о себе и куда звонить, чтобы получить помощь волонтеров.
С учетом самоизоляции те, кто приходит на помощь к одиноко проживающим пожилым людям и людям с инвалидностью, соблюдают все меры предосторожности: обязательно надевают маски и перчатки, держатся на расстоянии, чтобы минимизировать контакт. Кроме того, вместе с ожидаемой помощью пожилым людям еще раз напоминают, что сегодня для них безопаснее находиться дома и лишний раз не выходить на улицу.
ПЕРЕЧЕНЬ телефонов «горячих линий» по Гродненской области
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Доставка лекарств и продуктов. Более 600 одиноко проживающих жителей области и людей с инвалидностью обратились на «горячие линии»
С доставкой продуктов, лекарств, предметов первой необходимости и не только им помогают сотрудники территориальных центров социального обслуживания населения и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)