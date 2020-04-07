Доставка лекарств и продуктов. Более 600 одиноко проживающих жителей области и людей с инвалидностью обратились на «горячие линии»

Источник материала: Вороновская газета





С доставкой продуктов, лекарств, предметов первой необходимости и не только им помогают сотрудники территориальных центров социального обслуживания населения и волонтеры общественных организаций.

Уже больше двух недель в Гродно и в каждом районе области работают «горячие линии», на которые могут обратиться с просьбами одинокие пожилые люди и люди с ограниченными возможностями решившие на время отказаться от посещения многолюдных мест из-за коронавируса. Только в территориальные центры социального обслуживания населения к 7 апреля поступило более 440 заявок.





– Люди обращаются с самыми разными просьбами. Наряду с пожеланиями доставить продукты и медикаменты в лидерах просьбы помочь в оплате услуг ЖКХ. В среднем за день по области поступает несколько десятков звонков. Заявки выполняются оперативно и в максимально короткие сроки, – рассказали в комитете по труду, занятости и социальной защите облисполкома и добавили, что помимо этой работы, помощь сотрудников социальной службы области на постоянной основе сегодня получают более 16 тысяч жителей Гродненщины и еще две с половиной тысячи человек проживают в стационарных учреждениях.

Что касается работы «горячих линий», чаще всего с просьбой о помощи обращаются жители в сельской местности. В лидерах по количеству обращений на сегодняшний день Зельвенский район. Таких заявок здесь приняли более 60, еще около 50 человек набрали телефоны «горячих линий» на Щучинщине, в областном центре принято более полусотни обращений.

Активно присоединяются к такой работе не только сотрудники территориальных центров соцобслуживания, но и волонтеры БРСМ, Красного Креста, профсоюзных организаций и РУП «Белпочта». Представители общественных организаций откликнулись почти на 200 заявок от жителей области. С учетом более 440 принятых в территориальных центрах соцобслуживания «горячих» заявок помощь с «доставкой на дом», начиная с 20-х чисел марта, получили более 600 адресатов.





– В Гродненской области работает два десятка молодежных «горячих линий» и более ста волонтеров оказывают помощь в доставке, – рассказал второй секретарь областного комитета ОО «БРСМ» Андрей Есин. – Мы не только принимаем звонки, но и активно предлагаем помощь сами, например, распространяя листовки с контактами «горячих линий» через почтовые ящики, а также расклеивая объявления у подъездов. К началу этой недели распространили более 11 тысяч листовок с информацией о том, как позаботиться о себе и куда звонить, чтобы получить помощь волонтеров.

С учетом самоизоляции те, кто приходит на помощь к одиноко проживающим пожилым людям и людям с инвалидностью, соблюдают все меры предосторожности: обязательно надевают маски и перчатки, держатся на расстоянии, чтобы минимизировать контакт. Кроме того, вместе с ожидаемой помощью пожилым людям еще раз напоминают, что сегодня для них безопаснее находиться дома и лишний раз не выходить на улицу.

ПЕРЕЧЕНЬ телефонов «горячих линий» по Гродненской области

Берестовицкий район Берестовицкий территориальный центр социального обслуживания населения – (801511 7-25-04

Молодежная горячая линия – (801511) 2-20-10 Волковысский район Территориальный центр социального обслуживания населения Волковысского района – 8(01512) 63905

Молодежная горячая линия – 8(01512)45696 Вороновский район Территориальный центр социального обслуживания населения – (80159443917)

Молодежная горячая линия – 80159420727 либо моб.тел. 80298665765 Гродно Территориальный центр социального обслуживания населения: Октябрьского района 8 (015) 231-47-02

Ленинского района 8 (015) 274-13-76

Молодежная горячая линия – 8 (0152) 62-07-61 Гродненский район Центр социального обслуживания населения – 80152 55 79 61 Молодежная горячая линия – 80152 74 21 68, +375 33 65 65 681 Дятловский район Дятловский районный территориальный центр социального обслуживания населения – 8 (01563) 21 0 41;

Молодежная горячая линия – 8 (01563) 25 2 63 Зельвенский район Центр социального обслуживания населения Зельвенского района– 8(01564) 23072 Молодежная горячая линия – 8(01564) 24613 Ивьевский район Территориальный центр социального обслуживания населения – 80159522483

Молодежная горячая линия – 80293651712 Кореличский район Территориальный центр социального обслуживания населения – 8 (01596) 22302;

Молодежная горячая линия – +375336201528. Лидский район Лидский районный территориальный центр социального обслуживания населения – 8 (0154) 61 10 19;

Молодежная горячая линия – 8 (0154) 54 07 10 Мостовский район Центр социального обслуживания населения

8(01515) 4 56 22

Молодежная горячая линия

8(01515) 6 45 16 +375298802123 +375297878357 Новогрудский район Территориальный центр социального обслуживания населения – 8-01597-40158

Молодежная горячая линия – 8-01597-20738 Островецкий район Территориальный центр социального обслуживания населения –

8 (1591) 78-2-90 Молодежная горячая линия – 8 (1591) 79-8-43 Ошмянский район Ошмянский территориальный центр социального обслуживания населения — 8(01593) 76634

Молодежная горячая линия — 8(01593) 45303 Свислочский район Свислочский центр социального обслуживания населения – 8(01513) 35852 Молодежная горячая линия – 8(01513) 31798 или +375296223958 Слонимский район Территориальный центр социального обслуживания населения – (801562)66489ü

Молодежная горячая линия – 8(01562)2-79-43 +375295891074 Скидель Центр социального обслуживания населения – 80152 55 79 61

Молодежная горячая линия — 8015975588, +375336277617,80298626400 Сморгонский район Территориальный центр социального обслуживания населения «Теплый дом» – 801592 38836

Молодежная горячая линия — 801592 37697 Щучинский район Щучинский районный территориальный центр социального обслуживания населения – 8 (01514) 254-08; Молодежная горячая линия – 8(01514) 23 6 57 8 (029) 824-66-51 Березовка Лидский районный территориальный центр социального обслуживания населения – 8 (0154) 61 10 19;

Молодежная горячая линия – 8 (0154) 64 84 14 Областной комитет БРСМ Молодежная горячая линия – 8(0152)719833

Екатерина МОТЕВИЧ https://grodnonews.by/