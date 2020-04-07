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Доставка лекарств и продуктов. Более 600 одиноко проживающих жителей области и людей с инвалидностью обратились на «горячие линии»

07.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Доставка лекарств и продуктов. Более 600 одиноко проживающих жителей области и людей с инвалидностью обратились на «горячие линии»

С доставкой продуктов, лекарств, предметов первой необходимости и не только им помогают сотрудники территориальных центров социального обслуживания населения и волонтеры общественных организаций.

Уже больше двух недель в Гродно и в каждом районе области работают «горячие линии», на которые могут обратиться с просьбами одинокие пожилые люди и люди с ограниченными возможностями решившие на время отказаться от посещения многолюдных мест из-за коронавируса. Только в территориальные центры социального обслуживания населения к 7 апреля поступило более 440 заявок.

Доставка лекарств и продуктов. Более 600 одиноко проживающих жителей области и людей с инвалидностью обратились на «горячие линии»

– Люди обращаются с самыми разными просьбами. Наряду с пожеланиями доставить продукты и медикаменты в лидерах просьбы помочь в оплате услуг ЖКХ. В среднем за день по области поступает несколько десятков звонков. Заявки выполняются оперативно и в максимально короткие сроки, – рассказали в комитете по труду, занятости и социальной защите облисполкома и добавили, что помимо этой работы, помощь сотрудников социальной службы области на постоянной основе сегодня получают более 16 тысяч жителей Гродненщины и еще две с половиной тысячи человек проживают в стационарных учреждениях.

Что касается работы «горячих линий», чаще всего с просьбой о помощи обращаются жители в сельской местности. В лидерах по количеству обращений на сегодняшний день Зельвенский район. Таких заявок здесь приняли более 60, еще около 50 человек набрали телефоны «горячих линий» на Щучинщине, в областном центре принято более полусотни обращений.

Активно присоединяются к такой работе не только сотрудники территориальных центров соцобслуживания, но и волонтеры БРСМ, Красного Креста, профсоюзных организаций и РУП «Белпочта». Представители общественных организаций откликнулись почти на 200 заявок от жителей области. С учетом более 440 принятых в территориальных центрах соцобслуживания «горячих» заявок помощь с «доставкой на дом», начиная с 20-х чисел марта, получили более 600 адресатов.

Доставка лекарств и продуктов. Более 600 одиноко проживающих жителей области и людей с инвалидностью обратились на «горячие линии»

– В Гродненской области работает два десятка молодежных «горячих линий» и более ста волонтеров оказывают помощь в доставке, – рассказал второй секретарь областного комитета ОО «БРСМ» Андрей Есин. – Мы не только принимаем звонки, но и активно предлагаем помощь сами, например, распространяя листовки с контактами «горячих линий» через почтовые ящики, а также расклеивая объявления у подъездов. К началу этой недели распространили более 11 тысяч листовок с информацией о том, как позаботиться о себе и куда звонить, чтобы получить помощь волонтеров.

С учетом самоизоляции те, кто приходит на помощь к одиноко проживающим пожилым людям и людям с инвалидностью, соблюдают все меры предосторожности: обязательно надевают маски и перчатки, держатся на расстоянии, чтобы минимизировать контакт. Кроме того, вместе с ожидаемой помощью пожилым людям еще раз напоминают, что сегодня для них безопаснее находиться дома и лишний раз не выходить на улицу.

ПЕРЕЧЕНЬ телефонов «горячих линий» по Гродненской области

 Берестовицкий район      Берестовицкий территориальный центр социального обслуживания населения – (801511 7-25-04
 Молодежная горячая линия – (801511) 2-20-10
 Волковысский район      Территориальный центр социального обслуживания населения Волковысского района – 8(01512) 63905
 Молодежная горячая линия – 8(01512)45696
 Вороновский район   Территориальный центр социального обслуживания населения –  (80159443917)
 Молодежная горячая линия – 80159420727 либо моб.тел.   80298665765
 Гродно  Территориальный центр социального обслуживания населения:

 Октябрьского района 8 (015) 231-47-02
 Ленинского района 8 (015) 274-13-76
 Молодежная горячая линия – 8 (0152) 62-07-61
 Гродненский район  Центр социального обслуживания населения – 80152 55 79 61

 Молодежная горячая линия – 80152 74 21 68, +375 33 65 65 681
 Дятловский район  Дятловский районный территориальный центр социального     обслуживания населения – 8 (01563) 21 0 41;
 Молодежная горячая линия – 8 (01563) 25 2 63
 Зельвенский район  Центр социального обслуживания населения Зельвенского     района– 8(01564) 23072

 Молодежная горячая линия – 8(01564) 24613
 Ивьевский район  Территориальный центр социального обслуживания населения – 80159522483
 Молодежная горячая линия – 80293651712 
 Кореличский район  Территориальный центр социального обслуживания населения –   8 (01596) 22302;
 Молодежная горячая линия – +375336201528.
 Лидский район  Лидский районный территориальный центр социального     обслуживания населения – 8 (0154) 61 10 19;
 Молодежная горячая линия – 8 (0154) 54 07 10
 Мостовский район  Центр социального обслуживания населения
 8(01515) 4 56 22
 Молодежная горячая линия
 8(01515) 6 45 16 +375298802123 +375297878357
 Новогрудский район  Территориальный центр социального обслуживания населения – 8-01597-40158
 Молодежная горячая линия – 8-01597-20738
 Островецкий район  Территориальный центр социального обслуживания населения –
 8 (1591) 78-2-90

 Молодежная горячая линия – 8 (1591) 79-8-43
 Ошмянский район  Ошмянский территориальный центр социального обслуживания населения — 8(01593) 76634
 Молодежная горячая линия — 8(01593) 45303
 Свислочский район  Свислочский центр социального обслуживания населения –   8(01513) 35852

 Молодежная горячая линия – 8(01513) 31798 или +375296223958
 Слонимский район  Территориальный центр социального обслуживания населения –    (801562)66489ü
 Молодежная горячая линия – 8(01562)2-79-43 +375295891074
 Скидель  Центр социального обслуживания населения – 80152 55 79 61
 Молодежная горячая линия — 8015975588,   +375336277617,80298626400
 Сморгонский район  Территориальный центр социального обслуживания населения «Теплый дом» – 801592 38836
  Молодежная горячая линия — 801592 37697
 Щучинский район  Щучинский районный территориальный центр социального   обслуживания населения – 8 (01514) 254-08;

 Молодежная горячая линия – 8(01514) 23 6 57 8 (029) 824-66-51
 Березовка  Лидский районный территориальный центр социального   обслуживания населения – 8 (0154) 61 10 19;
 Молодежная горячая линия – 8 (0154) 64 84 14
 Областной   комитет   БРСМ  Молодежная горячая линия – 8(0152)719833
#новости гродно
Екатерина МОТЕВИЧ
https://grodnonews.by/

 
Теги: Гродно
 
 
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