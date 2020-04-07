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Криушенко о коронавирусе в Индонезии: «На улицах практически никого нету. Народ ответственно относится к своему здоровью и здоровью окружающих»
07.04.2020 12:26 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер индонезийской команды «ТИРА-Персикабо»
– В том месяце стартовал новый чемпионат, но 15 марта мы провели последнюю игру. Сейчас в связи с коронавирусом чемпиона остановлен до 25 мая. Власти применяют меры предосторожности, чтобы оградить людей от вируса. Страна закрыла границы. Перемещение между городами тоже ограничено, чтобы остановить перемещение инфекции. До 8 апреля люди вообще не работают. Закрыты все офисы и учреждения. Открыты только продуктовые магазины.
– Не штрафуют за хождение по улице?
– Нет, до таких жестких мер не дошло. Хотя на улицах все равно практически никого нету. Народ ответственно относится к своему здоровью и здоровью окружающих. Поэтому все самоизолируются и днем практически не увидишь ни людей, ни машин.
Много ли заболевших в стране? Если учитывать, что население Индонезии около 270 миллионов человек, то 1600 заболевших и около 60 умерших, наверное, не так и много.
– Тренировки с игроками проводите?
– Нет, игроков отправили по домам. Все на карантине.
Чем я занимаюсь в свободное время? А чем остальные занимаются во время карантина? Веду здоровый образ жизни, читаю книги, смотрю фильмы. Занимаюсь самообразованием, – цитирует Криушенко
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