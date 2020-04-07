Криушенко о коронавирусе в Индонезии: «На улицах практически никого нету. Народ ответственно относится к своему здоровью и здоровью окружающих»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер индонезийской команды «ТИРА-Персикабо» рассказал о том, что вся страна на карантине.

– В том месяце стартовал новый чемпионат, но 15 марта мы провели последнюю игру. Сейчас в связи с коронавирусом чемпиона остановлен до 25 мая. Власти применяют меры предосторожности, чтобы оградить людей от вируса. Страна закрыла границы. Перемещение между городами тоже ограничено, чтобы остановить перемещение инфекции. До 8 апреля люди вообще не работают. Закрыты все офисы и учреждения. Открыты только продуктовые магазины.

– Не штрафуют за хождение по улице?

– Нет, до таких жестких мер не дошло. Хотя на улицах все равно практически никого нету. Народ ответственно относится к своему здоровью и здоровью окружающих. Поэтому все самоизолируются и днем практически не увидишь ни людей, ни машин.

Много ли заболевших в стране? Если учитывать, что население Индонезии около 270 миллионов человек, то 1600 заболевших и около 60 умерших, наверное, не так и много.

– Тренировки с игроками проводите?

– Нет, игроков отправили по домам. Все на карантине.