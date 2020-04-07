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Министерство обороны США попросило военных шить себе маски самостоятельно

07.04.2020 13:44 — Новости о Коронавирусе | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Министерство обороны США рекомендует американским военнослужащим, гражданским чиновникам ведомства и членам их семей делать самостоятельно маски для предохранения от заражения COVID-19. Средства индивидуальной защиты советуют изготавливать из чистых футболок и других предметов одежды, пишет military.com.

Новая политика армии, предписанная министром обороны Марком Эспером, указывает, что самодельные маски обязательны, если у людей нет возможности поддерживать социальную дистанцию в 1,8 метра в общественных местах или на работе.

DIY-маски могут помочь сохранить запасы СИЗ фабричного изготовления для тех, кому они нужнее всего, то есть для работников сферы здравоохранения. При этом изготавливать средства защиты нужно согласно стандартам, которые устанавливает каждый род войск.

Так, ВВС хотят, чтобы маски, изготавливаемые военнослужащими авиации, не только прикрывали рот и нос, но и были «скромными, профессионально сделанными и позволяли сохранять достоинство». Военно-морской флот требует пошива масок, которые «прикрывают человека от носа до подбородка, но ни в коем случае не закрывают все лицо, как лыжные».

До тех пор, пока не будет внедрен единый для всех стандарт, ВМФ разрешает морякам носить медицинские или строительные маски, а также банданы и шарфы.

Минобороны США выпустило даже инструкцию по созданию маски из футболки. Инициатором выступили морпехи и Нацгвардия. Отдельно указывается, чтобы на масках не было принтов — в частности логотипов, ненормативной, расистской или унижающей кого-то лексики.

Министерство обороны США попросило военных шить себе маски самостоятельно
Изображение: U.S. Department of Defense

Оборонное ведомство подчеркивает, что из-за нехватки СИЗ в стране только в крайнем случае нужно пользоваться хирургическими масками, причем только с разрешения командиров, а использование респираторов и вовсе недопустимо.

Отметим, что эффективность тканевых масок в качестве средств защиты от вируса не абсолютна.

 
 
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Министерство обороны США рекомендует американским военнослужащим, гражданским чиновникам ведомства и членам их семей делать самостоятельно маски для...
 
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