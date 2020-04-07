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Медсестра из Витебска - в реанимации с пневмонией: за неделю тест на COVID-19 не сделали - их нет
07.04.2020 13:56 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
В Витебской больнице, где находятся зараженные COVID-19 пациенты уже неделю не проводят тестирования - нет тестов. Но если нет тестов даже для тяжело больных, то можно ли верить в статистику Минздрава о более 40 тысячах протестированных и в другие цифры выявленных больных и умерших от коронавируса?
Витебска - в реанимации с пневмонией: за неделю тест на COVID-19 не сделали - их нет" title="Медсестра из Витебска - в реанимации с пневмонией: за неделю тест на COVID-19 не сделали - их нет" />
Медсестра из Витебска неделю лежит в больнице с двусторонней пневмонией. Ее брат говорит, что ей назначили лечение, но тест на коронавирус не делают: якобы в медучреждении нет тестов.
«Сестра — медик, но ходила на работу больной: график стал плотнее»
В редакции есть имя, фамилия заболевшей медсестры, данные о ее возрасте, конкретном месте работы. Имя мужчины изменено по его просьбе.
— Моя сестра заболела на работе. Она — медсестра в одной из больниц Витебска, — рассказывает Алексей. — Будучи больной — с температурой, болью в горле, она ходила на работу: так как график стал плотнее. Таблеток напьется и идет. Так продолжалось несколько дней. Потом ее сын и я настояли, чтобы она шла в поликлинику. О том, что в ее больнице выявили случаи заражения пациентов COVID-19, мы узнали, когда она уже стала лечиться сама.
В поликлинике медсестре открыли больничный.
— Это было где-то 25−26 марта. В понедельник, 30 марта, сестра сдала анализы крови, мочи, ей сделали флюорографию. В среду, 1 апреля, позвонили и сообщили: у вас левосторонняя пневмония, нужно ложиться в больницу. Врач в поликлинике выписала направление в противотуберкулезный диспансер. Сказали, чтобы сама сестра за направлением не приезжала. За ним поехал я. Отвез и передал сестре, не контактируя напрямую.
По словам брата, женщине сказали, чтобы она сама добиралась в диспансер.
— Сразу позвонили в скорую, там сказали: машины заняты, ничего, кроме такси, вам посоветовать не можем. Я настоял, чтобы она все же дожидалась скорой. Сестра ждала ее часа четыре. Скорая приехала — и повезла сестру в «железнодорожную» больницу (так горожане называют областной клинический специализированный центр). Она спросила: почему едем туда, если меня направили в противотуберкулезный диспансер. Ей ответили: мы знаем, что делаем.
«Маски стирали и сушили на батарее»
В больнице медсестре сделали еще один снимок. И положили в палату, где находились четыре пожилые женщины.
— Когда сестру положили в больницу, она себя чувствовала неплохо, температуры уже не было. А у женщин в палате были кашель и рвота. Каждое утро им выдают по одной маске. Те маски, которые у них были с собой, женщины стирали и сушили на батарее. На следующий день сестре стало так же плохо, как и этим бабушкам: началась тошнота, одышка. Ей ставили капельницы и кололи антибиотики.
3 апреля женщину перевели в реанимацию с заключением «двусторонняя пневмония».
— Она не была на ИВЛ, к ней подкатывают другой аппарат, я так понял, ЭКМО, давали дышать кислородом. Ей стало немного легче.
Мужчина утверждает, что с 1 апреля и по сегодняшний день тест на коронавирус его сестре так и не сделали:
— Врачи, по словам сестры, говорят пациентам: тестов нет, как появятся, сразу все сделаем. Еще сестра рассказывает, что «железнодорожная» больница переполнена.
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