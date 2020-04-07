Медсестра из Витебска - в реанимации с пневмонией: за неделю тест на COVID-19 не сделали - их нет

Медсестра из Витебска неделю лежит в больнице с двусторонней пневмонией. Ее брат говорит, что ей назначили лечение, но тест на коронавирус не делают: якобы в медучреждении нет тестов.





«Сестра — медик, но ходила на работу больной: график стал плотнее»

В редакции есть имя, фамилия заболевшей медсестры, данные о ее возрасте, конкретном месте работы. Имя мужчины изменено по его просьбе.





— Моя сестра заболела на работе. Она — медсестра в одной из больниц Витебска, — рассказывает Алексей. — Будучи больной — с температурой, болью в горле, она ходила на работу: так как график стал плотнее. Таблеток напьется и идет. Так продолжалось несколько дней. Потом ее сын и я настояли, чтобы она шла в поликлинику. О том, что в ее больнице выявили случаи заражения пациентов COVID-19, мы узнали, когда она уже стала лечиться сама.





В поликлинике медсестре открыли больничный.





— Это было где-то 25−26 марта. В понедельник, 30 марта, сестра сдала анализы крови, мочи, ей сделали флюорографию. В среду, 1 апреля, позвонили и сообщили: у вас левосторонняя пневмония, нужно ложиться в больницу. Врач в поликлинике выписала направление в противотуберкулезный диспансер. Сказали, чтобы сама сестра за направлением не приезжала. За ним поехал я. Отвез и передал сестре, не контактируя напрямую.





По словам брата, женщине сказали, чтобы она сама добиралась в диспансер.





— Сразу позвонили в скорую, там сказали: машины заняты, ничего, кроме такси, вам посоветовать не можем. Я настоял, чтобы она все же дожидалась скорой. Сестра ждала ее часа четыре. Скорая приехала — и повезла сестру в «железнодорожную» больницу (так горожане называют областной клинический специализированный центр). Она спросила: почему едем туда, если меня направили в противотуберкулезный диспансер. Ей ответили: мы знаем, что делаем.









«Маски стирали и сушили на батарее»

В больнице медсестре сделали еще один снимок. И положили в палату, где находились четыре пожилые женщины.





— Когда сестру положили в больницу, она себя чувствовала неплохо, температуры уже не было. А у женщин в палате были кашель и рвота. Каждое утро им выдают по одной маске. Те маски, которые у них были с собой, женщины стирали и сушили на батарее. На следующий день сестре стало так же плохо, как и этим бабушкам: началась тошнота, одышка. Ей ставили капельницы и кололи антибиотики.





3 апреля женщину перевели в реанимацию с заключением «двусторонняя пневмония».





— Она не была на ИВЛ, к ней подкатывают другой аппарат, я так понял, ЭКМО, давали дышать кислородом. Ей стало немного легче.





Мужчина утверждает, что с 1 апреля и по сегодняшний день тест на коронавирус его сестре так и не сделали:





— Врачи, по словам сестры, говорят пациентам: тестов нет, как появятся, сразу все сделаем. Еще сестра рассказывает, что «железнодорожная» больница переполнена.



«Вот она, пневмония, а тестов нет!»

Мужчина переживает и за сестру, и за племянника:





— Во-первых, заболевшая живет в квартире со взрослым сыном. Он ходил на работу. Из-за отсутствия официального медицинского заключения, которое можно установить только при помощи специальных тестов, моего племянника ни на обследование, ни на карантин никто не возьмет.





Отсюда вытекает как минимум два варианта. Он, как сознательный гражданин, сидит дома без денег. Или, как несознательный, ходит на работу и распространяет инфекцию. Он выбрал первый вариант: написал заявление на отпуск за свой счет, так как начальство в трудовом отпуске ему отказало.





Мужчина возмущен сложившимся положением:





— Я слышал, что в больницах всего хватает, а тесты делают всем больным с тяжелыми и средними пневмониями. Вот она, двусторонняя пневмония, а тестов нет. Если медики не знают точно, от чего лечат пациентов, как потом, не дай Бог, помочь им самим?





Алексей считает, что все силы сейчас надо бросать на то, чтобы помогать медикам и медицинским учреждениям:





— Со слов сестры, врачи и медперсонал делают все возможное, чтобы помочь пациентам. Но, к сожалению, они вынуждены работать чуть-ли не в военно-полевых условиях: средств индивидуальной защиты в больницах не хватает, им приходится стирать свои защитные костюмы, вместо бахил надевать на обувь обычные пакеты и т.д. А у них ведь тоже есть семьи, которые они хотят защитить. Если сейчас не обезопасить врачей, то кто потом будет спасать людей?





По состоянию на 12.00 7 апреля тест женщине не сделали.





Врач: «Тест-систем нет»

В реанимационном отделении областного клинического специализированного центра, где лежит женщина, врач, который пожелал остаться анонимным, сообщил TUT.BY:





— Пациентка действительно поступила к нам 1 апреля. Ей не сделали тест на коронавирус. И другой группе больных, тем, кто поступил 1−2 апреля, его тоже не делали. Никому. Потому что тест-систем нет. Говорю как есть.





— А почему их нет?





— Вы меня спрашиваете? Я — просто доктор. Об этом нужно спрашивать кого-нибудь повыше. Обещают нам прислать тесты.





Горячая линия по коронавирусу: «Может, и был временный перебой»

В пресс-службу Минздрава и руководству Витебского облздрава TUT.BY за два дня не смог дозвониться.





На горячей линии по вопросам коронавирусной инфекции в Витебской области TUT.BY сообщили, что «эти анализы должны делать»:





— У нас информация, что стационары обеспечены тест-системами. Они есть, закуплены. Может, и был временный перебой в каком-то стационаре. Но они будут доставлены и сделаны больным. Делают тесты, конечно же, не всем поголовно — а тем, кому необходимо, по эпидпоказаниям… Тест — это не лечение, а просто диагностика. Лечение же они все проходят адекватное.









Напомним, министр здравоохранения Владимир Караник 1 апреля на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом в Витебске заявил:





— Тест-систем в республике достаточно. Мы будем отгружать их по заявкам области по мере необходимости. Также и с защитными средствами, на фабрике «Славянка» для вас [региона] зарезервировано 100 тысяч защитных масок. Республика готова оказывать все необходимое содействие.





Глава области Николай Шерстнев тогда же сообщил о готовности организовать на местных предприятиях изготовление защитных средств для медиков.