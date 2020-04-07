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Спартак Миронович: «Нахожусь на даче. Потому что, это понятно, мы изолируемся не только для себя, но и для всех остальных»
07.04.2020 15:26 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Легендарный тренер
- Как вы считаете, стоит ли продолжать чемпионат Беларуси?
– Я думаю, что специалисты – это доктора, а не тренеры. Тренер исполняет. Конечно, если заболеет кто или, не дай бог, умрет, то, конечно, нужно перестраховаться. Это мое мнением такое.
- Как вы себя чувствуете. Нормально все?
– Я в изоляции. На тренировки не хожу. Нахожусь на даче. Здесь нет никаких контактов.
Дело в том, что я волнуюсь не только за себя, но и за других. Потому что, это понятно, мы изолируемся не только для себя, но и для всех остальных, – сказал
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Спартак Миронович: «Нахожусь на даче. Потому что, это понятно, мы изолируемся не только для себя, но и для всех остальных»
Легендарный тренер СКА Спартак Миронович сообщил Tribuna.com, что находится в самоизоляции.
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