«Никто борьбу не ослабляет» — у Лукашенко обсудили готовность противодействовать коронавирусу

Источник материала: Калiнкавiцкiя навiны





Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал сегодня доклад о готовности системы здравоохранения противодействовать угрозам распространения коронавируса, передает корреспондент БЕЛТА.

Участниками совещания стали члены правительства, руководители обеих палат парламента и государственных органов, губернаторы, начальники управлений здравоохранения облисполкомов и Минского горисполкома, руководители учреждений здравоохранения и РНПЦ эпидемиологии и микробиологии — всего 30 человек.

«Проблема связана с будущим существованием республики»

«Мы будем обсуждать работу системы здравоохранения. На первый план выдвигается отрасль борьбы с инфекционными заболеваниями. Теснейшим образом проблема связана с экономикой нашей страны. Должен сказать, что в какой-то степени (я уже об этом намекал в интервью телекомпании «Мир»), возможно, и с будущим существованием нашей республики, потому что никто из вас не может сказать, что произойдет с миром после этой болезни и психоза, который породила эта болезнь. Мы не знаем замыслы лидеров крупных государств, как они воспользуются этой ситуацией. Но из истории мы знаем, что каждый пользуется ситуацией так, как он считает нужным и выгодным для себя», — заметил Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание: в Беларуси не ослабляют борьбу с вирусными заболеваниями. Но решения принимаются исходя из ситуации и ресурсов. «Наша тактика изначально была не фронтом идти и наступать, и это не потому, что так мне захотелось. Скажу честно, министр здравоохранения иногда мне говорил: давайте фронтом. Но фронта не получится, потому что мы в другой ситуации и ресурсы у нас другие. Китай мог локализовать ситуацию и окружить ее: у них полтора триллиона золотовалютных резервов и народ немножко другой», — заметил глава государства.

«Мы избрали очаговую тактику борьбы»

Александр Лукашенко убежден, что подобное «фронтальное наступление» в нынешних условиях не может принести пользы — только вред. «Запереть людей в квартирах, как некоторые и в правительстве мне предлагали, — это дело одних суток. Завтра введем военных, омоновцев мобилизуем — в течение суток никого не будет на улице, я вам это гарантирую. Вы считаете, что это метод борьбы? Я считаю, нет», — сказал он. По его мнению, это не остановит распространение вируса.

«Посмотрите, что происходит там, где попытались людей запереть: ничего не получилось. Поэтому мы изначально избрали (и ВОЗ это одобрил) очаговую тактику борьбы. Немедленно были отданы команды, чтобы мы поставили людей в аэропортах и на границе. Мы увидели, что этот вирус был завозной, поэтому нам надо было там проконтролировать, — напомнил Президент. — И мы продолжаем эту работу, дергаться только не надо. Надо каждому добросовестно и честно относиться к своей работе».

«Первая обязанность врачей — лечить, а не закрывать рестораны»

Глава государства обратил внимание медиков: их первая обязанность — лечить людей и, если нужно, успокоить общество, рассказав о своей работе. «Не ваши функции открывать кого-то, закрывать, арестовывать и так далее. У нас есть, кому этим заниматься», — пояснил он.

По словам Президента, ему ежедневно докладывают, как развивается ситуация с распространением коронавируса в Беларуси, какова динамика в других странах. «Идет огромная работа на уровне государства. Вы занимайтесь своим делом», — еще раз подчеркнул Александр Лукашенко.

Он напомнил, как пытались отправить на карантин БНТУ после того, как у одного из студентов обнаружили коронавирус. К самоизоляции студенты и преподаватели подошли безответственно, отметил глава государства. «Результат нулевой. Слава богу, что люди не заболели, — добавил Президент. — Поэтому не надо заниматься не своими делами. У вас своих дел больше, чем достаточно. Лечите людей, мы будем вам в этом помогать».

«Если хотите, давайте ужесточим требования к тем, кого вы отправите на самоизоляцию»

Что касается работы с контактами первого и второго уровней, то их, считает глава государства, надо держать на самоизоляции, а не в больницах, если тесты на коронавирус дают отрицательный результат. «Если хотите, давайте ужесточим требования к тем, кого вы отправите на самоизоляцию. Мы проверили однажды: их отправили домой, но жесткого законодательного акта нет, и 400 человек дома не нашли. Мы можем ужесточить так, что в глазах потемнеет», — предупредил Александр Лукашенко.

В целом, отметил он, большинство граждан проявляет свою сознательность и старается оградить себя от излишних контактов. «Мы ничего не запрещаем, человек вправе своей жизнью распоряжаться сам. Но мы как государство должны помочь ему защититься в этот период», — подчеркнул Президент.

Глава государства подытожил: каждый должен заниматься своим делом. «Еще раз подчеркиваю: врачи — лечат, вся информация — в Администрации Президента в штабе. Там вы вместе определяетесь, как вы информируете население. Информацию скрывать не надо. Не дай бог, где-то какой-то обман. В наше время в нашей республике обмануть никого невозможно. Если вы один раз обманете, вам никто верить не будет, — отметил Александр Лукашенко. — Давайте все вместе будем работать и идти тем путем, который мы обозначили. Как бы нам ни было тяжело».