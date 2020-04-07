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В Беларуси 861 человек с начала вспышки инфицирован коронавирусом. Разбивка по регионам

07.04.2020 16:54 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси 861 человек с начала вспышки инфицирован коронавирусом. Из них 54 человека выздоровели и 13 умерли. Об этом сообщил Минздрав в официальном телеграм-канале.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В Минске госпитализированы 497 человек, инфицированных коронавирусом, 25 выздоровели, 5 умерли.

В Минской области госпитализирован 91 человек, инфицированный коронавирусом, 1 выздоровел, 3 умерли.

В Витебской области госпитализирован 143 человека, инфицированных коронавирусом, 27 выздоровели, 5 умерли.

В Гомельской области госпитализированы 32 человека, инфицированных коронавирусом, 1 выздоровел.

В Могилевской области госпитализированы 18 человек, инфицированных коронавирусом.

В Гродненской области госпитализированы 10 человек, инфицированных коронавирусом.

В Брестской области госпитализированы 3 человека, инфицированных коронавирусом.

Будет дополнено.

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси 861 человек с начала вспышки инфицирован коронавирусом. Из них 54 человека выздоровели и 13 умерли. Об этом сообщил Минздрав в официальном телеграм-канале.
 
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