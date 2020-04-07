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В Беларуси 861 человек с начала вспышки инфицирован коронавирусом. Разбивка по регионам
07.04.2020 16:54 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси 861 человек с начала вспышки инфицирован коронавирусом. Из них 54 человека выздоровели и 13 умерли. Об этом
В Минске госпитализированы 497 человек, инфицированных коронавирусом, 25 выздоровели, 5 умерли.
В Минской области госпитализирован 91 человек, инфицированный коронавирусом, 1 выздоровел, 3 умерли.
В Витебской области госпитализирован 143 человека, инфицированных коронавирусом, 27 выздоровели, 5 умерли.
В Гомельской области госпитализированы 32 человека, инфицированных коронавирусом, 1 выздоровел.
В Могилевской области госпитализированы 18 человек, инфицированных коронавирусом.
В Гродненской области госпитализированы 10 человек, инфицированных коронавирусом.
В Брестской области госпитализированы 3 человека, инфицированных коронавирусом.
Будет дополнено.
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В Беларуси 861 человек с начала вспышки инфицирован коронавирусом. Из них 54 человека выздоровели и 13 умерли. Об этом сообщил Минздрав в официальном телеграм-канале.
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