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Караник: для пациентов с коронавирусом выделено более 7 тыс. коек
07.04.2020 16:58 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В стране для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией выделено более 7 тыс. коек. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения Владимир Караник по итогам
Журналисты поинтересовались, требуются ли дополнительные меры по борьбе с коронавирусом. "На сегодняшний момент корректировки происходят практически ежедневно, - сказал руководитель ведомства. - Мы, исходя из ситуации, ежедневно вносим изменения в свои нормативные документы, перепрофилирование коечного фонда. Есть и вопрос жестких ограничительных мероприятий, который часто поднимается".
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В стране для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией выделено более 7 тыс. коек. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения...
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