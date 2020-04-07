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Караник: для пациентов с коронавирусом выделено более 7 тыс. коек

07.04.2020 16:58 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В стране для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией выделено более 7 тыс. коек. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения Владимир Караник по итогам совещания у Президента Беларуси о готовности системы здравоохранения противодействовать угрозам распространения инфекции, вызванной коронавирусом.

Караник: для пациентов с коронавирусом выделено более 7 тыс. коек

Журналисты поинтересовались, требуются ли дополнительные меры по борьбе с коронавирусом. "На сегодняшний момент корректировки происходят практически ежедневно, - сказал руководитель ведомства. - Мы, исходя из ситуации, ежедневно вносим изменения в свои нормативные документы, перепрофилирование коечного фонда. Есть и вопрос жестких ограничительных мероприятий, который часто поднимается".

 
 
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  В стране для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией выделено более 7 тыс. коек. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения...
 
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