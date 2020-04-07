В сфере особого внимания: пожарная и дорожная безопасность, меры по противодействию коронавирусной инфекции и 75-летие Великой Победы

Источник материала: Вороновская газета





Контроль за эпидемиологической ситуацией в регионе, соблюдение санитарных мер и помощь пожилым и одинокопроживающим людям в доставке продуктов и рецептов – эти темы обсудили на оперативном совещании в облисполкоме, которое провел председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов.

Сегодня эксперты характеризуют эпидемиологическую ситуацию в регионе в связи с распространением вируса COVID-19 как контролируемую и управляемую. Своевременно принимаются все необходимые меры для эффективной борьбы с коронавирусом. Действенность подхода уже подтвердилась за счет снижения сезонного числа заболеваний острыми респираторными инфекциями. Между тем, как отметил председатель облисполкома, необходим неослабевающий и четкий контроль за ситуацией во всех смежных сферах: от наблюдения за теми, кто возвращается в область из-за границы, до организации, согласно рекомендациям специалистов, стоянок для перевозчиков и обеспечения надлежащей санобработки в объектах торговли, общественного транспорта и других учреждениях области. Усилен будет контроль за местами торговли и на рынках: в разрешенных местах продавцы должны непременно осуществлять свою деятельность в защитных масках. В свою очередь, ответственные органы проконтролируют, чтобы исключить факты торговли продуктами с земли и в запрещенных местах.

– Меры для противодействия распространению коронавируса в стране определены и выработаны четкие. Необходимо внимательно и ответственно подойти к их строгому выполнению. В том числе в части миграции: определено, что граждане, возвращающиеся из-за рубежа, где регистрируются случаи COVID-19, должны оставаться на самоизоляции в течение 14 дней. В это время человек находится под наблюдением медиков. Очень важно отслеживать все подобные перемещения – от пересечения границы до районов, куда жители возвращаются домой. Нужно работать на местах в том числе, эта схема должна практиковаться во всех районах. Подтверждено, что это позволит минимизировать угрозу распространения вируса и, ключевое, устранить риск передачи инфекции, – подчеркнул Владимир Кравцов.

Во время оперативного совещания прозвучало предложение о том, что предприятиям, производственные линии которых позволяют, стоит запустить пошив защитных медицинских масок и производство дезинфицирующих средств для нужд медучреждений и жителей региона. К слову, такие примеры уже есть. Ряд компаний Гродненщины уже наладили выпуск антисептических средств и масок. Частный бизнес также оказывает безвозмездную финансовую помощь учреждениям здравоохранения области.

Также во время совещания было поручено, что повсеместно, в частности в объектах торговли, работникам рекомендовано носить медицинские маски, а помещения, согласно нормам, должны проходить тщательную санобработку. В свою очередь, гражданам крайне важно напоминать о необходимости пользоваться дезсредствами и сохранять безопасное расстояние в очередях.

Особое внимание в настоящее время будет уделено пожилым людям: работникам сферы социальной защиты населения области, волонтерам Красного Креста и БРСМ поручено оказывать помощь этой категории граждан. В области уже созданы «горячие линии» , куда можно обратиться, чтобы организовать доставку продуктов, медикаментов и других необходимых товаров на дом. Помощь уже была оказана сотням пожилых людей – в области вместе с соцработниками этим важным делом занимаются более двухсот волонтеров, а также работники Белпочты и медработники, которые в том числе доставляют рецепты по домам. Как было отмечено во время совещания, если пенсионеры вынуждены оставаться дома и ограничивать свои перемещения, то в это время они должны быть обеспечены всем необходимым, а также окружены вниманием и заботой.

Обсудили в облисполкоме и приближающийся 75-летний юбилей Великой Победы. В регионе и в преддверии, и в сам День Победы запланирован ряд важных и торжественных мероприятий. В программу войдут возложения цветов к памятникам, погибших героев, традиционные акции и исторические реконструкции. К слову, многие мероприятия изменят формат и будут проводиться в онлайн-пространстве. Повышенное внимание уделят ветеранам и тем, кто пострадал от последствий войны, а также увековечению памяти погибших воинов.

Также на совещании в облисполкоме шла речь о пожарной и дорожной безопасности. Так, за три месяца 2020 года, по данным областного управления МЧС, бригады спасателей совершили более 1 700 выездов на пожары. Статистика подтверждает тенденцию, что большинство чрезвычайных ситуаций происходит по вине людей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Между тем, зарегистрированы случаи, когда человеческих жертв удалось избежать благодаря своевременному срабатыванию автономных пожарных извещателей.

Актуальным вопросом в весенний сезон остается пожарная безопасность в секторе частных землевладений, а также палы сухой растительности и сжигание мусора. Областное управление МЧС уже неоднократно обращало пристальное внимание жителей области на неукоснительное следование правилам безопасности. Возникновение пожаров в экосистемах – это, как правило, следствие ненадлежащего наведения порядка на земле. Было поручено пристально контролировать эту ситуацию, особенно в наступивший теплый сезон.

Еще одной темой стала дорожная обстановка в области. Особенно в части развития инфраструктуры. Так, в регионе начали обновлять дорожную разметку – ее наносят прежде всего на наиболее сложных участках дорог как в областном центре, так и на участках трасс. Будет продолжен монтаж заградительной сетки на протяжении автомагистрали М6. Также сотрудникам Госавтоинспекции поручено контролировать участки с недавно установленным разрешенным скоростным лимитом в 120 км/ч.

Дмитрий СМИРНОВ https://grodnonews.by/