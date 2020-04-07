ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В сфере особого внимания: пожарная и дорожная безопасность, меры по противодействию коронавирусной инфекции и 75-летие Великой Победы

07.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

В сфере особого внимания: пожарная и дорожная безопасность, меры по противодействию коронавирусной инфекции и 75-летие Великой Победы

Контроль за эпидемиологической ситуацией в регионе, соблюдение санитарных мер и помощь пожилым и одинокопроживающим людям в доставке продуктов и рецептов – эти темы обсудили на оперативном совещании в облисполкоме, которое провел председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов.

Сегодня эксперты характеризуют эпидемиологическую ситуацию в регионе в связи с распространением вируса COVID-19 как контролируемую и управляемую. Своевременно принимаются все необходимые меры для эффективной борьбы с коронавирусом. Действенность подхода уже подтвердилась за счет снижения сезонного числа заболеваний острыми респираторными инфекциями. Между тем, как отметил председатель облисполкома, необходим неослабевающий и четкий контроль за ситуацией во всех смежных сферах: от наблюдения за теми, кто возвращается в область из-за границы, до организации, согласно рекомендациям специалистов, стоянок для перевозчиков и обеспечения надлежащей санобработки в объектах торговли, общественного транспорта и других учреждениях области. Усилен будет контроль за местами торговли и на рынках: в разрешенных местах продавцы должны непременно осуществлять свою деятельность в защитных масках. В свою очередь, ответственные органы проконтролируют, чтобы исключить факты торговли продуктами с земли и в запрещенных местах.

– Меры для противодействия распространению коронавируса в стране определены и выработаны четкие. Необходимо внимательно и ответственно подойти к их строгому выполнению. В том числе в части миграции: определено, что граждане, возвращающиеся из-за рубежа, где регистрируются случаи COVID-19, должны оставаться на самоизоляции в течение 14 дней. В это время человек находится под наблюдением медиков. Очень важно отслеживать все подобные перемещения – от пересечения границы до районов, куда жители возвращаются домой. Нужно работать на местах в том числе, эта схема должна практиковаться во всех районах. Подтверждено, что это позволит минимизировать угрозу распространения вируса и, ключевое, устранить риск передачи инфекции, – подчеркнул Владимир Кравцов.

Во время оперативного совещания прозвучало предложение о том, что предприятиям, производственные линии которых позволяют, стоит запустить пошив защитных медицинских масок и производство дезинфицирующих средств для нужд медучреждений и жителей региона. К слову, такие примеры уже есть. Ряд компаний Гродненщины уже наладили выпуск антисептических средств и масок. Частный бизнес также оказывает безвозмездную финансовую помощь учреждениям здравоохранения области.

Также во время совещания было поручено, что повсеместно, в частности в объектах торговли, работникам рекомендовано носить медицинские маски, а помещения, согласно нормам, должны проходить тщательную санобработку. В свою очередь, гражданам крайне важно напоминать о необходимости пользоваться дезсредствами и сохранять безопасное расстояние в очередях.

Особое внимание в настоящее время будет уделено пожилым людям: работникам сферы социальной защиты населения области, волонтерам Красного Креста и БРСМ поручено оказывать помощь этой категории граждан. В области уже созданы «горячие линии», куда можно обратиться, чтобы организовать доставку продуктов, медикаментов и других необходимых товаров на дом. Помощь уже была оказана сотням пожилых людей – в области вместе с соцработниками этим важным делом занимаются более двухсот волонтеров, а также работники Белпочты и медработники, которые в том числе доставляют рецепты по домам. Как было отмечено во время совещания, если пенсионеры вынуждены оставаться дома и ограничивать свои перемещения, то в это время они должны быть обеспечены всем необходимым, а также окружены вниманием и заботой.

Обсудили в облисполкоме и приближающийся 75-летний юбилей Великой Победы. В регионе и в преддверии, и в сам День Победы запланирован ряд важных и торжественных мероприятий. В программу войдут возложения цветов к памятникам, погибших героев, традиционные акции и исторические реконструкции. К слову, многие мероприятия изменят формат и будут проводиться в онлайн-пространстве. Повышенное внимание уделят ветеранам и тем, кто пострадал от последствий войны, а также увековечению памяти погибших воинов.

Также на совещании в облисполкоме шла речь о пожарной и дорожной безопасности. Так, за три месяца 2020 года, по данным областного управления МЧС, бригады спасателей совершили более 1 700 выездов на пожары. Статистика подтверждает тенденцию, что большинство чрезвычайных ситуаций происходит по вине людей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Между тем, зарегистрированы случаи, когда человеческих жертв удалось избежать благодаря своевременному срабатыванию автономных пожарных извещателей.

Актуальным вопросом в весенний сезон остается пожарная безопасность в секторе частных землевладений, а также палы сухой растительности и сжигание мусора. Областное управление МЧС уже неоднократно обращало пристальное внимание жителей области на неукоснительное следование правилам безопасности. Возникновение пожаров в экосистемах – это, как правило, следствие ненадлежащего наведения порядка на земле. Было поручено пристально контролировать эту ситуацию, особенно в наступивший теплый сезон.

Еще одной темой стала дорожная обстановка в области. Особенно в части развития инфраструктуры. Так, в регионе начали обновлять дорожную разметку – ее наносят прежде всего на наиболее сложных участках дорог как в областном центре, так и на участках трасс. Будет продолжен монтаж заградительной сетки на протяжении автомагистрали М6. Также сотрудникам Госавтоинспекции поручено контролировать участки с недавно установленным разрешенным скоростным лимитом в 120 км/ч.

#местное самоуправление
Дмитрий СМИРНОВ
https://grodnonews.by/

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Контроль за эпидемиологической ситуацией в регионе, соблюдение санитарных мер и помощь пожилым и одинокопроживающим людям в доставке продуктов и рецептов – эти...
 
Новости дня
Новости
 
«Жесточайшим образом щемить эти магазины». Президент — про цены на имбирь, лимоны и маски
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

06.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
07.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика