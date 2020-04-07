|
Более 43 тысяч тестов на COVID-19 проведено в Беларуси
07.04.2020 18:13 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTОперативная информация поступила из Минздрава. Свыше 43 тысяч тестов на выявление COVID-19 проведены в Беларуси. Госпитализированы 794 человека. 54 человека после прохождения лечения выздоровели и выписаны из больниц. За сутки новых случаев смерти от коронавирусной инфекции не зарегистрировано.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оперативная информация поступила из Минздрава. Свыше 43 тысяч тестов на выявление COVID-19 проведены в Беларуси. Госпитализированы 794 человека. 54 человека после...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)