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Противодействие распространению коронавируса и борьба за каждого человека. Ключевые вопросы на контроле Президента
07.04.2020 22:25 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTНа совещание во Дворец Независимости для разговора о готовности белорусского здравоохранения противостоять распространению инфекционных заболеваний пригласили широкий круг ответственных руководителей и специалистов. Помимо правительства и профильного министерства - губернаторы, руководители облздравов, главные врачи клиник.
Главное - справляемся. Но расслабляться - нельзя! Удается сдерживать лавинообразный рост заболеваемости. Серьезным предупреждением для всех от Президента прозвучал месседж о недопустимости наживаться на беде и поднимать цены в этой непростое время. Не важно, это медицинские маски или отдельные продукты питания. Это жесткое требование Президента и поручение для госконтроля. Среди важных акцентов лидера - защита врачей. Они на передовой. Поэтому вопрос обеспеченности всем необходимым - даже не должен стоять. Максимально подключиться нужно и вертикали власти в регионах. Какие еще важные вопросы затрагивали - Наталья Бреус в большом репортаже все разложит по пунктам.
На злобу дня. Именно так можно сказать о темах разговора у Президента сегодня. И эпидемиологическая ситуация как раз одна из таких! За несколько месяцев из локальной вспышки коронавирус превратился в проблему номер один для всей планеты, практически остановивши на ней всю экономику. Остановлены предприятия, разорваны технологические цепочки, банкротится мелкий бизнес. Трагедия невиданная с окончания Второй мировой войны. И все это подогревается потоком новостей про COVID-19, которые только усиливают панику. Кажется, что все это уже просто невозможно остановить и поневоле задаешься вопросом, как планета будет жить, когда наступит после (видео).
Что будет после пандемии - вопрос открытый. От нашего Президента уже звучало - не попытка ли это переделить мир без войны? Уже сегодня очевидно - не просто заводы, а целые отрасли, а может и государства, окажутся на краю пропасти. Идеальная ситуация для сильных мира сего, что называется, бери голыми руками. Как нам быть, стране в центре Европы, экспортоориентированной, индустриальной, а не сидящей на трубе, пережить этот идеальный шторм, сохранив, как бы громко это ни звучало, свою независимую страну.
Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси: "Данное совещание ни в коем случае не было спонтанным. Глава государства его уже анонсировал на прошлой неделе, но еще до того - в течение двух недель Президент собирал информацию из самых разных источников и от самых разных специалистов. После этого, вычленив главное, сегодня собрал специалистов на большой и подробный разговор. При этом общество получило ответы на имеющиеся на данный момент вопросы, ну а многие должностные лица - прямые поручения по самым разным направлениям.
Президент понимает всю серьезность ситуации, и не скрывает, что будет непросто. Одна из главных установок участникам совещания, которая прозвучала в финале, не упрощаться. Сейчас в стране делается все, чтобы, пройдя этот непростой период, мы не получили еще больших проблем. Каких, об этом Глава государства сказал очень отчетливо: "Мы не знаем, каким будет мир после этой пандемии".
А. Лукашенко о коронавирусе: надо бороться за каждого человека
Два важнейших вопроса - экономика и здоровье человека. На сохранение и того, и другого брошены все силы, мобилизованы все институты государства, делается все, что нужно именно в данной ситуации с таким развитием сценария. "Противовирусный щит", как бы ни разгоняли волну истерии определенные силы, удалось создать и он работает! В последнее время мы часто слышали "ситуация под контролем". Это вовсе не означает, что число заболевших при этом не может расти. Это означает, что все идет по плану, согласно прогнозам, и государство готово к такому развитию событий. Ведь ситуация в мире лучше не становится. Нам пока удается сдерживать лавинообразный рост заболеваемости - это идея Х нашей тактики - не допустить единомоментного всплеска заражений. Выбранная Беларусью тактика себя оправдывает. За сутки, сообщает Минздрав, новых случаев смерти от коронавирусной инфекции не было (видео).
Ситуация с коронавирусом под контролем медиков
Медицина справляется, признаков перегрузки системы нет. Но, конечно, Минздрав чутко реагирует на ситуацию и вносит корректировки. Если нужно - борьба с эпидемиями, это живой организм. Решения принимаются нон-стоп, в зависимости от развития событий. Самый жесткий сценарий - всеобщий карантин, и вводить его пока нет оснований.
Владимир Караник, Министр здравоохранения Беларуси: "Всемирная организация здравоохранения четко говорит: эти меры нужны, чтобы создать окно возможностей для того, чтобы дать системе здравоохранения, когда она перегружена, восстановиться и войти в привычный ритм работы. И этот вопрос сегодня поднимал Глава государства: если есть какая-то необходимость вводить дополнительные меры, то они будут введены. На сегодня для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией выделено более 7 тыс. коек, что составляет менее 10 % всего коечного фонда страны. То есть у нас имеется необходимый коечный фонд - как общий, так и выделенный, перепрофилированный для этих целей".
Ситуация с коронавирусом также помогла встряхнуть систему здравоохранения
Да, испытание новым вирусом - встряска для всех. Особенно для медицины. Увидели узкие места - к этому еще вернутся, когда спадет вирусная волна. Эта ситуация заставила нас пересмотреть отношение к себе, к элементарной санитарной безопасности - личной и общественной. Все это дисциплинирует. Вроде бы и с паническим атаками справляемся - они только усугубляют ситуацию (видео).
Инфодемия наступает
Фейки и вбросы уж точно работать медикам не помогают. То и дело видим попытки раскачать ситуацию на почве наших страхов. Конечно, ведь каждый из нас боится за себя и родных.
Совещание об эпидситуации в Беларуси
Уроки короны, мыть руки, транспорт, коротко чистоты инф то здесь сложнее. Пытаются раскачать, и это.
Выбранная тактика действий себя оправдывает
Беларусь выбрала спокойную, очень трудоемкую и кропотливую тактику борьбы с вирусом. Чего греха таить, многие страны, где распространение вышло из-под контроля, работали только с больными, не касаясь их окружения и связей. Метод имеет право на жизнь, но только не в случае эпидемии. Болезнь просто вышла из-под контроля, ведь ее носители тысячами гуляли, например, по итальянским городам. Помните страшилки в нашем интернете - все больницы забиты. Конечно, не все, а некоторые, и Минздрав этого не скрывал: там лежали те самые контакты первого уровня, которые общались с носителями, а те, как правило, прибыли из-за рубежа. В результате на тысячи здоровых людей, приходилось несколько десятков все-таки заболевших. Если бы они гуляли по нашим городам, то статистика сегодня была совершенно иной (видео).
Миссия ВОЗ будет работать в Беларуси
На этой неделе в Беларуси начнет работу миссия ВОЗ. Приглашена по требованию Президента. Сегодня мы все делаем в рамках рекомендаций международных экспертов. Пока, и дай-то бог так и будет, без карантинов и комендантского часа. Они тоже могут быть, но в исключительных случаях, и это само по себе ни от чего не спасет. Раннюю диагностику, изоляцию контактов первого и второго уровней, множество аппаратов ИВЛ и свободный койки - все это в любом случае понадобится независимо от того, есть карантин или нет.
Главный санитарный врач Беларуси: Работа службы не прекращается и ночью
Ситуация может развиваться по-разному - именно поэтому у Минздрава было разработано несколько планов, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация. И планы эти Минздрав не скрывает. Пока, насколько известно прессе, в работе план А.
Наталья Жукова, замминистра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Беларуси: "Одним из основных вопросов является минимизация рисков, заносов и распространения инфекции. Это значит, что мы продолжаем работу по поиску, локализации всех тех контактных, которые сегодня у нас регистрируются. Работа службы не прекращается и ночью. Проводится эпидрасследование каждого случая, весь комплекс мероприятий в лечебных учреждениях. При необходимости проводятся и дезинфекционные мероприятия".
В потоке мировых новостей о коронавирусе, который каждый день подогревают наши страхи, как то забываешь, что процентов 80 людей переносят COVID-19 в легкой и средней форме. В Беларуси, как мы уже сказали, в стационар кладут и тех, у кого вирус подтвердился, и тех, кто с ними контактировал. По мнению многих экспертов, это принципиальный момент, который позволяет держать ситуацию под контролем, благо возможности, т.е. количество больниц, коек и врачей, хватает.
Президент: мы ничего не запрещаем!
Справляемся, но нельзя расслабляться ни на минуту - с ростом заболевших увеличивается нагрузка на медицину. Готовность противостоять распространению вирусных инфекций обсуждается с разных сторон. Важнейший вопрос - материальное обеспечение. К эпидемии готовились, запас и тест-систем и лекарств создан, но проблемы есть. Например, казалось бы с элементарной вещью - медицинскими масками. Здесь, справедливости ради, мы в мировом тренде - этот аксессуар дефицит даже в самых развитых странах, но неужели мы не сможем решить этот вопрос. Поручение Президента жесткое (видео).
Президент призывает серьезно отнестись к здоровью врачей
Прежде Александр Лукашенко давал поручения по производству масок, защитных костюмов и респираторов. Конечно, вопросы профилактики и ответственность за состояние своего здоровья лежат, прежде всего, на самом человеке. Но при этом государство не снимает с себя обязательств по оказанию ему помощи в этом - организации защитных мер, лечении, создании средств защиты. Нет сомнений, что поручение Президента будет выполнено в кратчайшие сроки.
Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси: "Маски и средства защиты. Этот вопрос Президент держит на контроле крайне жестко. Личные поручения премьер-министру уже были, министр здравоохранения решить вопрос обеспечения медучреждений и населения обещал. Сегодня обещания закончились. Президент поставил конкретные и четкие - до конца этой недели все меры должны быть предприняты. И на закрытой части совещания (после докладов, что организовывается, где и как) - резюме было тем же, что и в присутствии журналистов - никто не останется в должности, если не будет респираторов и масок".
Предприятие "Медтехноцентр". Здесь над амуницией для медиков трудятся 30 человек. Мощность - от полутора до двух тысяч комплектов за смену. Сырье сюда прибывает из Светлогорска. При изготовлении используется специальная защитная ткань - спамбел. Из нее по изготовленным лекалам происходит раскрой материала, после чего он попадает в цех пошива. Отсюда уже готовые защитные комбинезоны отправляют Минздраву и в лечебные учреждения страны.
В Витебске приступили к выпуску тест-систем для определения коронавируса
В Витебске запускают массовое производство тест-систем для определения вируса COVID-19. Это разработка витебских ученых оперативно была сертифицирована Министерством здравоохранения - вот он тот самый случай слаженной и синхронной работы госмеханизмов в условиях цейтнота. От изобретения до запуска в производство прошло около месяца. Тест-система представляет собой четыре ампулы с реактивами, необходимыми для проведения анализа. Уже к концу этой недели в Витебске будет выпущено порядка 3 тысяч тест-систем, а со следующей недели планируют производить не менее 10 тысяч.
Именно на тему защиты врачей Президент сегодня обратил отдельное внимание. По его личному поручению, вчера весь день Наталья Кочанова - председатель Совета Республики - изучала ситуацию на местах. Проехала по больницам, поговорила с докторами. Собрав эту и другую информацию, Президент обозначил алгоритм работы и контроля. Минздрав обязан заставить главных врачей обеспечить сотрудников всем необходимым. Конечно, при помощи министерства и местной вертикали власти.
Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси: "Врач для нас - драгоценность - именно так это и звучало. Конечно, всем должны быть обеспечены те, кто работает в эпицентре. Но особое внимание Президент обратил и на защищенность тех, кто не оказывает помощь именно инфицированным больным, но может с ними столкнуться, когда нет симптомов, и они еще не знают о вирусе. Защита должна быть железной".
Недопустимо наживаться на ситуации!
Кому война, в кому мать родна. Жестко Президент прошелся по тем, кто надумал заработать на беде. Не важно - это маски или лимоны. Государство социальное, а значит, подходы не меняются, несмотря ни на какую пандемию! Это звоночек и для Госконтроля.
КГК проконтролирует цены на некоторые овощи и фрукты
И вот первые данные от Госконтроля! Разумеется, что сейчас важнейшая задача обеспечить всем необходимым поликлиники и больницы, но и у белорусов должна быть возможность при желании купить ту же маску или антисептик и по разумной цене. Мониторинг сотни аптек в регионах и Минске. Выявлено, что маски и респираторы отсутствуют в 75% аптек, антисептики на спиртовой основе - в 73%, парацетамола нет почти в 90% проверенных аптек. Кроме того, продукцию, пользующуюся повышенным спросом, в некоторых сетях продают в 3-4 раза дороже.
Четкое поручение Александр Лукашенко дает своему политическому штабу - открыто и постоянно информировать людей! Не подрывать доверие! Вообще, Президент и сам охотно делится статистикой. Помните, он обещал цифры по заболеваемости и смертности в целом в сравнении с прошлым годом? Сегодня Александр Лукашенко данные обнародовал.
Несмотря на нагнетание в СМИ и социальных сетях по поводу небывалого количества смертей в Беларуси в последнее время, правда оказалась, как это бывает все чаще, иной - их стало меньше. В том числе и от пневмоний (видео).
Все мы в последнее время с содроганием смотрим на цифры погибших врачей в Италии, Испании а теперь уже и США. Беспечность, неготовность работать с инфекциями привели к печальным итогам - количество погибших людей в белых халатах от коронавируса исчисляется сотнями. Кстати, повальное инфицирование медперсонала в Италии, считают многие эксперты, и послужило резкому росту количества смертей пациентов. Одна из основных задач для нас - защитить тех, кто защищает от вируса нас.
Президент: Мы должны с вами победить красиво
Медикам сегодня непросто. Все это понимают, готовы поддержать врачей. Когда все это закончится, мы обязательно скажем спасибо каждому, а пока первоочередные меры - правительство рассматривает возможность дополнительного их поощрения.
Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси: "Те медики, которые работают с коронавирусными больными, уже получают целевые доплаты, связанные с повышением напряженности труда". "Правительством на сегодняшний момент обсуждается вопрос увеличения этих доплат для того, чтобы еще раз продемонстрировать, насколько ценен медицинский труд".
Итоги совещания резюмирует пресс-секретарь. Все акценты расставлены, еще раз даны ответы на вопросы, что обсуждаются в обществе. А еще сказаны важные слова в адрес тех, от кого всегда, а сейчас особенно, зависит наше с вами здоровье.
Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси: "Что можно сказать по итогам совещания, и какие выводы и напутствия дал Глава государства. Главный центр работы - Минздрав. Все там! С сегодняшнего дня абсолютно подключены к процессам и местные власти, вся вертикаль. Они должны обеспечивать всем необходимым. Все мобилизованы, и все процессы на контроле держит Президент. Стратегия и тактика определены, а через всех присутствующих на совещании главврачей и руководителей облздравов Президент поблагодарил наших медиков за то, что они делают сейчас - вылечивают людей в условиях, когда еще и механизмы лечения неясны. И пожелал, работая, беречь себя - это главное".
По щелчку пандемия не закончится. Чтоб сбить эпидемиологический накал - нужно время! Сколько - точно не скажет никто! И в такой момент как никогда важно, чтобы люди и государство были в тандеме - от нас требуется максимум сознательности в деле профилактики. В то время как на госуровне делают все, чтоб сдержать распространение вируса и обеспечить качественную медпомощь. Время, конечно, нервное, но и если будем действовать вот так - сообща, и с доверием, то пройти этот период с минимальными потерями получится!
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Противодействие распространению коронавируса и борьба за каждого человека. Ключевые вопросы на контроле Президента
На совещание во Дворец Независимости для разговора о готовности белорусского здравоохранения противостоять распространению инфекционных заболеваний ...
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