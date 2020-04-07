Противодействие распространению коронавируса и борьба за каждого человека. Ключевые вопросы на контроле Президента

Источник материала: БT

А. Лукашенко о коронавирусе: надо бороться за каждого человека

Ситуация с коронавирусом под контролем медиков

Ситуация с коронавирусом также помогла встряхнуть систему здравоохранения

Инфодемия наступает

Совещание об эпидситуации в Беларуси

Выбранная тактика действий себя оправдывает

Миссия ВОЗ будет работать в Беларуси

Главный санитарный врач Беларуси: Работа службы не прекращается и ночью

В потоке мировых новостей о коронавирусе, который каждый день подогревают наши страхи, как то забываешь, что процентов 80 людей переносят COVID-19 в легкой и средней форме. В Беларуси, как мы уже сказали, в стационар кладут и тех, у кого вирус подтвердился, и тех, кто с ними контактировал. По мнению многих экспертов, это принципиальный момент, который позволяет держать ситуацию под контролем, благо возможности, т.е. количество больниц, коек и врачей, хватает.







Президент: мы ничего не запрещаем!

Справляемся, но нельзя расслабляться ни на минуту - с ростом заболевших увеличивается нагрузка на медицину. Готовность противостоять распространению вирусных инфекций обсуждается с разных сторон. Важнейший вопрос - материальное обеспечение. К эпидемии готовились, запас и тест-систем и лекарств создан, но проблемы есть. Например, казалось бы с элементарной вещью - медицинскими масками. Здесь, справедливости ради, мы в мировом тренде - этот аксессуар дефицит даже в самых развитых странах, но неужели мы не сможем решить этот вопрос. Поручение Президента жесткое (видео).





Президент призывает серьезно отнестись к здоровью врачей





Прежде Александр Лукашенко давал поручения по производству масок, защитных костюмов и респираторов. Конечно, вопросы профилактики и ответственность за состояние своего здоровья лежат, прежде всего, на самом человеке. Но при этом государство не снимает с себя обязательств по оказанию ему помощи в этом - организации защитных мер, лечении, создании средств защиты. Нет сомнений, что поручение Президента будет выполнено в кратчайшие сроки.



Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси: "Маски и средства защиты. Этот вопрос Президент держит на контроле крайне жестко. Личные поручения премьер-министру уже были, министр здравоохранения решить вопрос обеспечения медучреждений и населения обещал. Сегодня обещания закончились. Президент поставил конкретные и четкие - до конца этой недели все меры должны быть предприняты. И на закрытой части совещания (после докладов, что организовывается, где и как) - резюме было тем же, что и в присутствии журналистов - никто не останется в должности, если не будет респираторов и масок".







Предприятие "Медтехноцентр". Здесь над амуницией для медиков трудятся 30 человек. Мощность - от полутора до двух тысяч комплектов за смену. Сырье сюда прибывает из Светлогорска. При изготовлении используется специальная защитная ткань - спамбел. Из нее по изготовленным лекалам происходит раскрой материала, после чего он попадает в цех пошива. Отсюда уже готовые защитные комбинезоны отправляют Минздраву и в лечебные учреждения страны.





В Витебске приступили к выпуску тест-систем для определения коронавируса

В Витебске запускают массовое производство тест-систем для определения вируса COVID-19. Это разработка витебских ученых оперативно была сертифицирована Министерством здравоохранения - вот он тот самый случай слаженной и синхронной работы госмеханизмов в условиях цейтнота. От изобретения до запуска в производство прошло около месяца. Тест-система представляет собой четыре ампулы с реактивами, необходимыми для проведения анализа. Уже к концу этой недели в Витебске будет выпущено порядка 3 тысяч тест-систем, а со следующей недели планируют производить не менее 10 тысяч.

В Витебске запускают массовое производство тест-систем для определения вируса COVID-19. Это разработка витебских ученых оперативно была сертифицирована Министерством здравоохранения - вот он тот самый случай слаженной и синхронной работы госмеханизмов в условиях цейтнота. От изобретения до запуска в производство прошло около месяца. Тест-система представляет собой четыре ампулы с реактивами, необходимыми для проведения анализа. Уже к концу этой недели в Витебске будет выпущено порядка 3 тысяч тест-систем, а со следующей недели планируют производить не менее 10 тысяч.





Именно на тему защиты врачей Президент сегодня обратил отдельное внимание. По его личному поручению, вчера весь день Наталья Кочанова - председатель Совета Республики - изучала ситуацию на местах. Проехала по больницам, поговорила с докторами. Собрав эту и другую информацию, Президент обозначил алгоритм работы и контроля. Минздрав обязан заставить главных врачей обеспечить сотрудников всем необходимым. Конечно, при помощи министерства и местной вертикали власти.



Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси: "Врач для нас - драгоценность - именно так это и звучало. Конечно, всем должны быть обеспечены те, кто работает в эпицентре. Но особое внимание Президент обратил и на защищенность тех, кто не оказывает помощь именно инфицированным больным, но может с ними столкнуться, когда нет симптомов, и они еще не знают о вирусе. Защита должна быть железной".



Недопустимо наживаться на ситуации!



Кому война, в кому мать родна. Жестко Президент прошелся по тем, кто надумал заработать на беде. Не важно - это маски или лимоны. Государство социальное, а значит, подходы не меняются, несмотря ни на какую пандемию! Это звоночек и для Госконтроля.





КГК проконтролирует цены на некоторые овощи и фрукты

И вот первые данные от Госконтроля! Разумеется, что сейчас важнейшая задача обеспечить всем необходимым поликлиники и больницы, но и у белорусов должна быть возможность при желании купить ту же маску или антисептик и по разумной цене. Мониторинг сотни аптек в регионах и Минске. Выявлено, что маски и респираторы отсутствуют в 75% аптек, антисептики на спиртовой основе - в 73%, парацетамола нет почти в 90% проверенных аптек. Кроме того, продукцию, пользующуюся повышенным спросом, в некоторых сетях продают в 3-4 раза дороже.













Несмотря на нагнетание в СМИ и социальных сетях по поводу небывалого количества смертей в Беларуси в последнее время, правда оказалась, как это бывает все чаще, иной - их стало меньше. В том числе и от пневмоний (видео).



Все мы в последнее время с содроганием смотрим на цифры погибших врачей в Италии, Испании а теперь уже и США. Беспечность, неготовность работать с инфекциями привели к печальным итогам - количество погибших людей в белых халатах от коронавируса исчисляется сотнями. Кстати, повальное инфицирование медперсонала в Италии, считают многие эксперты, и послужило резкому росту количества смертей пациентов. Одна из основных задач для нас - защитить тех, кто защищает от вируса нас.





Президент: Мы должны с вами победить красиво

Медикам сегодня непросто. Все это понимают, готовы поддержать врачей. Когда все это закончится, мы обязательно скажем спасибо каждому, а пока первоочередные меры - правительство рассматривает возможность дополнительного их поощрения.



Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси: "Те медики, которые работают с коронавирусными больными, уже получают целевые доплаты, связанные с повышением напряженности труда". "Правительством на сегодняшний момент обсуждается вопрос увеличения этих доплат для того, чтобы еще раз продемонстрировать, насколько ценен медицинский труд".



Итоги совещания резюмирует пресс-секретарь. Все акценты расставлены, еще раз даны ответы на вопросы, что обсуждаются в обществе. А еще сказаны важные слова в адрес тех, от кого всегда, а сейчас особенно, зависит наше с вами здоровье.



Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси: "Что можно сказать по итогам совещания, и какие выводы и напутствия дал Глава государства. Главный центр работы - Минздрав. Все там! С сегодняшнего дня абсолютно подключены к процессам и местные власти, вся вертикаль. Они должны обеспечивать всем необходимым. Все мобилизованы, и все процессы на контроле держит Президент. Стратегия и тактика определены, а через всех присутствующих на совещании главврачей и руководителей облздравов Президент поблагодарил наших медиков за то, что они делают сейчас - вылечивают людей в условиях, когда еще и механизмы лечения неясны. И пожелал, работая, беречь себя - это главное".



По щелчку пандемия не закончится. Чтоб сбить эпидемиологический накал - нужно время! Сколько - точно не скажет никто! И в такой момент как никогда важно, чтобы люди и государство были в тандеме - от нас требуется максимум сознательности в деле профилактики. В то время как на госуровне делают все, чтоб сдержать распространение вируса и обеспечить качественную медпомощь. Время, конечно, нервное, но и если будем действовать вот так - сообща, и с доверием, то пройти этот период с минимальными потерями получится!





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Противодействие распространению коронавируса и борьба за каждого человека. Ключевые вопросы на контроле Президента На совещание во Дворец Независимости для разговора о готовности белорусского здравоохранения противостоять распространению инфекционных заболеваний ...